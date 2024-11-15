https://1prime.ru/20241115/serbiya-852847385.html
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России
Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:54+0300
2024-11-15T14:54+0300
2024-11-15T14:54+0300
политика
россия
сербия
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_74da437e129a0e273cd145ad23d74697.jpg
БЕЛГРАД, 15 ноя – ПРАЙМ. Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и сферу общественного положения церкви в стране и за границей Ненад Попович.По словам Поповича, отношения между двумя странами стали еще крепче и прочнее благодаря президенту Сербии Александру Вучичу и президенту России Владимиру Путину."В подтверждение этого Сербия как верный и уважаемый союзник России отказывается вводить санкции против своих братьев, российских друзей, руководствуясь принципом, что не может брат вводить санкции против брата", - подчеркнул он в рамках конференции "100 лет Свято-Троицкого храма Подворья РПЦ в Белграде и связи с Сербской православной церковью".
https://1prime.ru/20241102/sanktsii-852562662.html
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83695/31/836953125_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_63cc5fe906d85095c5515c05104afabf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сербия
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России
Попович: Сербия не вводит санкции против России, это было бы не по-братски
БЕЛГРАД, 15 ноя – ПРАЙМ. Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и сферу общественного положения церкви в стране и за границей Ненад Попович.
По словам Поповича, отношения между двумя странами стали еще крепче и прочнее благодаря президенту Сербии Александру Вучичу и президенту России Владимиру Путину.
"В подтверждение этого Сербия как верный и уважаемый союзник России отказывается вводить санкции против своих братьев, российских друзей, руководствуясь принципом, что не может брат вводить санкции против брата", - подчеркнул он в рамках конференции "100 лет Свято-Троицкого храма Подворья РПЦ в Белграде и связи с Сербской православной церковью".
"Убеждения не продаются": вице-премьер Сербии резко ответил на санкции США