https://1prime.ru/20241115/serbiya-852847385.html

"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России

"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России

Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:54+0300

2024-11-15T14:54+0300

2024-11-15T14:54+0300

политика

россия

сербия

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БЕЛГРАД, 15 ноя – ПРАЙМ. Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и сферу общественного положения церкви в стране и за границей Ненад Попович.По словам Поповича, отношения между двумя странами стали еще крепче и прочнее благодаря президенту Сербии Александру Вучичу и президенту России Владимиру Путину."В подтверждение этого Сербия как верный и уважаемый союзник России отказывается вводить санкции против своих братьев, российских друзей, руководствуясь принципом, что не может брат вводить санкции против брата", - подчеркнул он в рамках конференции "100 лет Свято-Троицкого храма Подворья РПЦ в Белграде и связи с Сербской православной церковью".

https://1prime.ru/20241102/sanktsii-852562662.html

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