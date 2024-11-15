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"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России - 15.11.2024, ПРАЙМ
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"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России
Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T14:54+0300
2024-11-15T14:54+0300
политика
россия
сербия
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БЕЛГРАД, 15 ноя – ПРАЙМ. Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и сферу общественного положения церкви в стране и за границей Ненад Попович.По словам Поповича, отношения между двумя странами стали еще крепче и прочнее благодаря президенту Сербии Александру Вучичу и президенту России Владимиру Путину."В подтверждение этого Сербия как верный и уважаемый союзник России отказывается вводить санкции против своих братьев, российских друзей, руководствуясь принципом, что не может брат вводить санкции против брата", - подчеркнул он в рамках конференции "100 лет Свято-Троицкого храма Подворья РПЦ в Белграде и связи с Сербской православной церковью".
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россия, сербия
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ
14:54 15.11.2024
 
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России

Попович: Сербия не вводит санкции против России, это было бы не по-братски

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
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БЕЛГРАД, 15 ноя – ПРАЙМ. Сербия не введет санкции против России, поскольку такой шаг противоречит традициям дружественных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и сферу общественного положения церкви в стране и за границей Ненад Попович.
По словам Поповича, отношения между двумя странами стали еще крепче и прочнее благодаря президенту Сербии Александру Вучичу и президенту России Владимиру Путину.
"В подтверждение этого Сербия как верный и уважаемый союзник России отказывается вводить санкции против своих братьев, российских друзей, руководствуясь принципом, что не может брат вводить санкции против брата", - подчеркнул он в рамках конференции "100 лет Свято-Троицкого храма Подворья РПЦ в Белграде и связи с Сербской православной церковью".
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