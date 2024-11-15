https://1prime.ru/20241115/sholts-852854511.html
Путин и Шольц обсудили возможности завершения конфликта на Украине
Путин и Шольц обсудили возможности завершения конфликта на Украине - 15.11.2024, ПРАЙМ
Путин и Шольц обсудили возможности завершения конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T17:48+0300
2024-11-15T17:48+0300
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олаф шольц
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по Украине, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер напомнил, что нынешний кризис на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО, направленной на создание там антироссийского плацдарма.В свою очередь, Шольц призвал к завершению украинского конфликта, рассказал пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Ранее сообщалось, что Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы.Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной. Путин, со своей стороны, заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а кроме того, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.При этом российский лидер констатировал беспрецедентную деградацию отношений Россией и Германией по всем направлениям как следствие недружественного курса ФРГ.Вместе с тем лидеры стран обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал канцлера о предпринимаемых РФ усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.Также пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в энергетической сфере и готова к сотрудничеству, если будет проявлен интерес с германской стороны.Ранее президент России отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.
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россия, германия, олаф шольц, владимир путин
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Владимир Путин
Путин и Шольц обсудили возможности завершения конфликта на Украине
Путин и Шольц обсудили возможность переговоров по Украине и завершения конфликта
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что РФ никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров по Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер напомнил, что нынешний кризис на Украине стал результатом агрессивной политики НАТО, направленной на создание там антироссийского плацдарма.
В свою очередь, Шольц призвал к завершению украинского конфликта, рассказал пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ранее сообщалось, что Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы.
Шольц и Путин провели телефонный разговор, пишут СМИ
Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.
Путин, со своей стороны, заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а кроме того, исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта.
При этом российский лидер констатировал беспрецедентную деградацию отношений Россией и Германией по всем направлениям как следствие недружественного курса ФРГ.
Вместе с тем лидеры стран обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин проинформировал канцлера о предпринимаемых РФ усилиях по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса в регионе.
Также пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда выполняла свои договорные и контрактные обязательства в энергетической сфере и готова к сотрудничеству, если будет проявлен интерес с германской стороны.
Ранее президент России отмечал, что имел хорошие отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, но они сами решили прекратить контакты с российской стороной.