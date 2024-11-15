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Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом
Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом - 15.11.2024, ПРАЙМ
Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом
Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую". | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T21:51+0300
2024-11-15T21:51+0300
экономика
siemens energy
оборудование
аэс "аккую"
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую". Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Siemens Energy одобрила соответствующую лицензию после длительной паузы. "Да, генеральный директор подтвердил это на ежегодной пресс-конференции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе немецкой компании. В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
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siemens energy, оборудование, аэс "аккую"
Экономика, Siemens Energy, оборудование, АЭС "Аккую"
21:51 15.11.2024
 
Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом

Siemens Energy подтвердила, что будет поставлять оборудование на АЭС "Аккую"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую".
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Siemens Energy одобрила соответствующую лицензию после длительной паузы.
"Да, генеральный директор подтвердил это на ежегодной пресс-конференции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе немецкой компании.
В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Siemens Energy - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2023
Берлин окажет Siemens Energy финансовую помощь, пишет СМИ
14 ноября 2023, 18:38
Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
 
ЭкономикаSiemens EnergyоборудованиеАЭС "Аккую"
 
 
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