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Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом

Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом - 15.11.2024, ПРАЙМ

Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом

Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую". | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T21:51+0300

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экономика

siemens energy

оборудование

аэс "аккую"

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую". Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Siemens Energy одобрила соответствующую лицензию после длительной паузы. "Да, генеральный директор подтвердил это на ежегодной пресс-конференции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе немецкой компании. В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.

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siemens energy, оборудование, аэс "аккую"