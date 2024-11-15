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Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом
Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом - 15.11.2024, ПРАЙМ
Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом
Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую". | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T21:51+0300
2024-11-15T21:51+0300
2024-11-15T21:51+0300
экономика
siemens energy
оборудование
аэс "аккую"
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую". Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Siemens Energy одобрила соответствующую лицензию после длительной паузы. "Да, генеральный директор подтвердил это на ежегодной пресс-конференции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе немецкой компании. В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
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siemens energy, оборудование, аэс "аккую"
Экономика, Siemens Energy, оборудование, АЭС "Аккую"
Siemens Energy поставит оборудование на АЭС "Аккую", которую строит Росатом
Siemens Energy подтвердила, что будет поставлять оборудование на АЭС "Аккую"
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Пресс-служба немецкой компании Siemens Energy подтвердила РИА Новости одобрение лицензии на поставку оборудования на строящуюся Росатомом в Турции АЭС "Аккую".
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Siemens Energy одобрила соответствующую лицензию после длительной паузы.
"Да, генеральный директор подтвердил это на ежегодной пресс-конференции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе немецкой компании.
В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Берлин окажет Siemens Energy финансовую помощь, пишет СМИ
Первого ноября министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.