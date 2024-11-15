https://1prime.ru/20241115/sollers-852842809.html

Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника

Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника - 15.11.2024, ПРАЙМ

Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника

Компания "Соллерс" в следующем году начнет производство и продажу нового внедорожника SUV, следует из её презентации и комментария представителя компании. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T12:59+0300

2024-11-15T12:59+0300

2024-11-15T12:59+0300

россия

авторынок рф

соллерс

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Компания "Соллерс" в следующем году начнет производство и продажу нового внедорожника SUV, следует из её презентации и комментария представителя компании. "Соллерс" в рамках мероприятия "Sollers Product Day" представила новый полноразмерный внедорожник SUV. "По сути, это не проект, машина находится в финальной стадии, и в следующем году мы ожидаем начать её производство и продажи на российском рынке", - рассказал Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу группы. Автомобиль будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателей мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, также следует из презентации компании.

https://1prime.ru/20240717/sollers-850197453.html

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россия, авторынок рф, соллерс