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Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника
Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника - 15.11.2024, ПРАЙМ
Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника
Компания "Соллерс" в следующем году начнет производство и продажу нового внедорожника SUV, следует из её презентации и комментария представителя компании. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T12:59+0300
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россия
авторынок рф
соллерс
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Компания "Соллерс" в следующем году начнет производство и продажу нового внедорожника SUV, следует из её презентации и комментария представителя компании. "Соллерс" в рамках мероприятия "Sollers Product Day" представила новый полноразмерный внедорожник SUV. "По сути, это не проект, машина находится в финальной стадии, и в следующем году мы ожидаем начать её производство и продажи на российском рынке", - рассказал Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу группы. Автомобиль будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателей мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, также следует из презентации компании.
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россия, авторынок рф, соллерс
РОССИЯ, авторынок РФ, Соллерс
12:59 15.11.2024
 
Компания "Соллерс" рассказала о производстве нового внедорожника

"Соллерс" в 2025 году начнет производство и продажу нового внедорожника SUV

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛоготип российской автомобильной компании "Соллерс".
Логотип российской автомобильной компании Соллерс. - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Компания "Соллерс" в следующем году начнет производство и продажу нового внедорожника SUV, следует из её презентации и комментария представителя компании.
"Соллерс" в рамках мероприятия "Sollers Product Day" представила новый полноразмерный внедорожник SUV.
"По сути, это не проект, машина находится в финальной стадии, и в следующем году мы ожидаем начать её производство и продажи на российском рынке", - рассказал Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу группы.
Автомобиль будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателей мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, также следует из презентации компании.
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