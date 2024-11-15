https://1prime.ru/20241115/sovkombank-852835198.html
Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев сократилась на четверть
Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев сократилась на четверть - 15.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев сократилась на четверть
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО по итогам 9 месяцев снизилась на 26% в годовом выражении, до 57 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:52+0300
2024-11-15T09:52+0300
2024-11-15T09:55+0300
россия
совкомбанк
чистая прибыль
мсфо
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО по итогам 9 месяцев снизилась на 26% в годовом выражении, до 57 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка. "Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года снизилась на 26% по сравнению с 9 месяцами 2023 года и составила 57 миллиардов рублей, что ниже прошлогодних 76 миллиардов рублей, поскольку в 2023 году банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За 9 месяцев 2024 года отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки Хоум Банка", - сообщил банк. Регулярная чистая прибыль за отчетный период выросла на 23% год к году, до 56 миллиардов рублей, "при том что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами". Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 65% в годовом выражении, до 1,2 триллиона рублей. Рост количества активных клиентов составил 67% год к году. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году, до 1,3 триллиона рублей. Отмечается, что в корпоративном сегменте банк показал рост выручки в 2 раза, до 178 миллиардов рублей, "связанный с расширением бизнеса на фоне оживления экономики". Чистые процентные доходы за 9 месяцев составили 118 миллиардов рублей, что на 14% выше результата за аналогичный период прошлого года, следует из материалов банка. Чистые комиссионные доходы увеличились на 30%, до 25 миллиардов рублей. Средства физлиц по состоянию на 30 сентября выросли на 33%, до 1,064 триллиона рублей, а юрлиц – на 24%, до 1,741 триллиона рублей. Активы увеличились на 37% год к году, до 3,8 триллиона рублей. Акционерный капитал банка вырос на 36% год к году, достигнув 315 миллиардов рублей с учетом 5 миллиардов рублей промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 года, и 23,5 миллиарда рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE) за 9 месяцев составила 25%.
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россия, совкомбанк, чистая прибыль, мсфо
РОССИЯ, Совкомбанк, чистая прибыль, МСФО
Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев сократилась на четверть
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев снизилась до 57 миллиардов руб
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО по итогам 9 месяцев снизилась на 26% в годовом выражении, до 57 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.
"Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года снизилась на 26% по сравнению с 9 месяцами 2023 года и составила 57 миллиардов рублей, что ниже прошлогодних 76 миллиардов рублей, поскольку в 2023 году банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. За 9 месяцев 2024 года отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг была компенсирована доходом от покупки Хоум Банка", - сообщил банк.
Регулярная чистая прибыль за отчетный период выросла на 23% год к году, до 56 миллиардов рублей, "при том что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами".
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Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 65% в годовом выражении, до 1,2 триллиона рублей. Рост количества активных клиентов составил 67% год к году. Корпоративный кредитный портфель вырос на 30% год к году, до 1,3 триллиона рублей. Отмечается, что в корпоративном сегменте банк показал рост выручки в 2 раза, до 178 миллиардов рублей, "связанный с расширением бизнеса на фоне оживления экономики".
Чистые процентные доходы за 9 месяцев составили 118 миллиардов рублей, что на 14% выше результата за аналогичный период прошлого года, следует из материалов банка. Чистые комиссионные доходы увеличились на 30%, до 25 миллиардов рублей.
Средства физлиц по состоянию на 30 сентября выросли на 33%, до 1,064 триллиона рублей, а юрлиц – на 24%, до 1,741 триллиона рублей.
Активы увеличились на 37% год к году, до 3,8 триллиона рублей. Акционерный капитал банка вырос на 36% год к году, достигнув 315 миллиардов рублей с учетом 5 миллиардов рублей промежуточных дивидендов, выплаченных в декабре 2023 года, и 23,5 миллиарда рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года. Рентабельность акционерного капитала (ROE) за 9 месяцев составила 25%.