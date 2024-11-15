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Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО упала на 28,1%
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО упала на 28,1% - 15.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО упала на 28,1%
Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года сократилась на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 504,943 | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T10:13+0300
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2024-11-15T10:13+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года сократилась на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 504,943 миллиона долларов США, сообщила группа. Выручка в январе-сентябре 2024 года составила 1,473 миллиарда долларов США против 1,758 миллиарда долларов США годом ранее.
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россия, совкомфлот
Экономика, РОССИЯ, Совкомфлот
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО упала на 28,1%
Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО упала до 504,943 млн долларов
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний "Совкомфлот" по МСФО в январе-сентябре 2024 года сократилась на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 504,943 миллиона долларов США, сообщила группа.
Выручка в январе-сентябре 2024 года составила 1,473 миллиарда долларов США против 1,758 миллиарда долларов США годом ранее.