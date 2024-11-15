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В Петербурге выявили схему мошенничества с отправкой "мертвых душ" на СВО - 15.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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В Петербурге выявили схему мошенничества с отправкой "мертвых душ" на СВО
В Петербурге выявили схему мошенничества с отправкой "мертвых душ" на СВО - 15.11.2024, ПРАЙМ
В Петербурге выявили схему мошенничества с отправкой "мертвых душ" на СВО
Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его супругу заподозрили в трудоустройстве на работу "мертвых душ", которых затем отправляли на службу по контракту. Об... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:34+0300
2024-11-15T11:34+0300
мошенничество
россия
сво
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его супругу заподозрили в трудоустройстве на работу "мертвых душ", которых затем отправляли на службу по контракту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.Отмечается, что организованная группа фиктивно трудоустроила "мертвых душ" в энергоснабжающую компанию и заключила от их имени фиктивные контракты на военную службу."Сотрудники управления экономической полиции петербургского главка совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России и специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства мертвых душ и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы", — сказано в сообщении ведомства.Подобным работникам полагалась выплата в размере 500 тысяч рублей и ежемесячная 50 тысяч.Ущерб, нанесенный бюджету, составил более одного миллиона рублей. Полиция провела обыски в домах и на рабочих местах подозреваемых, а также изъяла ряд документов, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.По данному делу было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция пока выявила только двух фиктивно трудоустроенных работников, но подозревает, что их число может быть больше.
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россия, сво, мвд
Мошенничество, РОССИЯ, СВО, МВД
11:34 15.11.2024
 
В Петербурге выявили схему мошенничества с отправкой "мертвых душ" на СВО

В Петербурге задержали помощника военкома, отправлявшего на СВО "мертвые души"

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Помощника военкома из Санкт-Петербурга и его супругу заподозрили в трудоустройстве на работу "мертвых душ", которых затем отправляли на службу по контракту. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.
Отмечается, что организованная группа фиктивно трудоустроила "мертвых душ" в энергоснабжающую компанию и заключила от их имени фиктивные контракты на военную службу.
"Сотрудники управления экономической полиции петербургского главка совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России и специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной группы, похищавшей деньги из бюджета энергосбытовой компании путем трудоустройства мертвых душ и заключения от их имени фиктивных контрактов на прохождение военной службы", — сказано в сообщении ведомства.
Подобным работникам полагалась выплата в размере 500 тысяч рублей и ежемесячная 50 тысяч.
Ущерб, нанесенный бюджету, составил более одного миллиона рублей. Полиция провела обыски в домах и на рабочих местах подозреваемых, а также изъяла ряд документов, включая трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения.
По данному делу было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция пока выявила только двух фиктивно трудоустроенных работников, но подозревает, что их число может быть больше.
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