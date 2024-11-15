Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/stavka-852844371.html
Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий
Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий - 15.11.2024, ПРАЙМ
Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий
Давление ключевой ставки на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, нарастает, заявил министр экономического развития Максим Решетников... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:31+0300
2024-11-15T13:31+0300
экономика
россия
ставка банка россии
максим решетников
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af967bb98a036a4cce1610b9db766ea3.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Давление ключевой ставки на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, нарастает, заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде министров экономики субъектов РФ. Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ сообщалось, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока. "Понимаем, что в попытках такого резкого замедления инфляции, замедления инфляции любой ценой, можно столкнуться с рисками для долгосрочного экономического роста. Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос, и как она при этом влияет на предложение. Важно обе стороны видеть", - сказал Решетников. "Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает", - добавил он. В этом контексте, по его словам, необходимо делать упор на поддержку инвестиций - на быструю реализацию проектов, их приоритизацию в пользу тех, которые дадут большую отдачу в краткосрочном периоде. При этом, по его словам, регионы достаточно уверенно перестраивают экономику. Решетников напомнил, что ВВП РФ за 9 месяцев текущего года вырос на 4,2% в годовом выражении. "Важно, что в плюсе у нас нужные и важные нам отрасли экономики предложения, промышленность растет, идет переориентация экспорта, сохраняется инвестиционная активность во всех субъектах, позитивная динамика по росту реальных доходов населения. Вместе с тем мы, конечно, понимаем текущую ситуацию, понимаем, что многие из этих данных - те же инвестиции, это полугодовые данные, - вряд ли они сейчас на 100% релевантны", - продолжил Решетников. "Видим, исходя из последних цифр, что текущая инфляция, высокие ставки и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все более серьезное давление на рост экономики. Нас по прежнему вытягивает обработка - и даже идет чуть выше прогноза, но в ряде других отраслей темпы не такие устойчивые, как раньше", - сказал он.
https://1prime.ru/20241112/stavka-852770159.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4df419b592873f1f46a40637cd493748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ставка банка россии, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России, Максим Решетников
13:31 15.11.2024
 
Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий

Решетников: давление ключевой ставки на экономику предприятий в России нарастает

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
ПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Давление ключевой ставки на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, нарастает, заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде министров экономики субъектов РФ.
Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ сообщалось, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.
"Понимаем, что в попытках такого резкого замедления инфляции, замедления инфляции любой ценой, можно столкнуться с рисками для долгосрочного экономического роста. Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос, и как она при этом влияет на предложение. Важно обе стороны видеть", - сказал Решетников.
"Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает", - добавил он.
В этом контексте, по его словам, необходимо делать упор на поддержку инвестиций - на быструю реализацию проектов, их приоритизацию в пользу тех, которые дадут большую отдачу в краткосрочном периоде.
При этом, по его словам, регионы достаточно уверенно перестраивают экономику. Решетников напомнил, что ВВП РФ за 9 месяцев текущего года вырос на 4,2% в годовом выражении.
"Важно, что в плюсе у нас нужные и важные нам отрасли экономики предложения, промышленность растет, идет переориентация экспорта, сохраняется инвестиционная активность во всех субъектах, позитивная динамика по росту реальных доходов населения. Вместе с тем мы, конечно, понимаем текущую ситуацию, понимаем, что многие из этих данных - те же инвестиции, это полугодовые данные, - вряд ли они сейчас на 100% релевантны", - продолжил Решетников.
"Видим, исходя из последних цифр, что текущая инфляция, высокие ставки и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все более серьезное давление на рост экономики. Нас по прежнему вытягивает обработка - и даже идет чуть выше прогноза, но в ряде других отраслей темпы не такие устойчивые, как раньше", - сказал он.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Ставка ЦБ останется двузначной в ближайшие три года, считают в Sber CIB
12 ноября, 17:01
 
ЭкономикаРОССИЯставка Банка РоссииМаксим Решетников
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала