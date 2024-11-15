https://1prime.ru/20241115/stavka-852844371.html

Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий

Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий - 15.11.2024, ПРАЙМ

Решетников заявил о нарастании давления ставки ЦБ на экономику предприятий

Давление ключевой ставки на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, нарастает, заявил министр экономического развития Максим Решетников... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T13:31+0300

2024-11-15T13:31+0300

2024-11-15T13:31+0300

экономика

россия

ставка банка россии

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/71/841007144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af967bb98a036a4cce1610b9db766ea3.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Давление ключевой ставки на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, нарастает, заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде министров экономики субъектов РФ. Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ сообщалось, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока. "Понимаем, что в попытках такого резкого замедления инфляции, замедления инфляции любой ценой, можно столкнуться с рисками для долгосрочного экономического роста. Мы всегда смотрим и обсуждаем с ЦБ, как ставка влияет на спрос, и как она при этом влияет на предложение. Важно обе стороны видеть", - сказал Решетников. "Мы видим сейчас, что давление ставки именно на предложение, на экономику предприятий, в том числе на их финансовое состояние, все более и более нарастает", - добавил он. В этом контексте, по его словам, необходимо делать упор на поддержку инвестиций - на быструю реализацию проектов, их приоритизацию в пользу тех, которые дадут большую отдачу в краткосрочном периоде. При этом, по его словам, регионы достаточно уверенно перестраивают экономику. Решетников напомнил, что ВВП РФ за 9 месяцев текущего года вырос на 4,2% в годовом выражении. "Важно, что в плюсе у нас нужные и важные нам отрасли экономики предложения, промышленность растет, идет переориентация экспорта, сохраняется инвестиционная активность во всех субъектах, позитивная динамика по росту реальных доходов населения. Вместе с тем мы, конечно, понимаем текущую ситуацию, понимаем, что многие из этих данных - те же инвестиции, это полугодовые данные, - вряд ли они сейчас на 100% релевантны", - продолжил Решетников. "Видим, исходя из последних цифр, что текущая инфляция, высокие ставки и сохраняющиеся ограничения на внешних рынках оказывают все более серьезное давление на рост экономики. Нас по прежнему вытягивает обработка - и даже идет чуть выше прогноза, но в ряде других отраслей темпы не такие устойчивые, как раньше", - сказал он.

https://1prime.ru/20241112/stavka-852770159.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ставка банка россии, максим решетников