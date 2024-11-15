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Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России обновила рекорд - 15.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/stavka-852858589.html
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России обновила рекорд
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России обновила рекорд - 15.11.2024, ПРАЙМ
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России обновила рекорд
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла на 0,74 | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T21:04+0300
2024-11-15T21:05+0300
экономика
россия
банковские вклады
ставка
рекорд
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла на 0,74 процентного пункта и достигла 20,91% годовых, обновив исторический рекорд в 20,51%, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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россия, банковские вклады, ставка, рекорд
Экономика, РОССИЯ, банковские вклады, ставка, рекорд
21:04 15.11.2024 (обновлено: 21:05 15.11.2024)
 
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков России обновила рекорд

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков достигла рекордных 20,91%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября выросла на 0,74 процентного пункта и достигла 20,91% годовых, обновив исторический рекорд в 20,51%, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года - 20,51%. Рекордно низкий показатель был установлен в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
!Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Россиянам назвали лучшие даты для открытия вклада
11 ноября, 15:01
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Росбанк, "Московский кредитный банк", Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
 
ЭкономикаРОССИЯбанковские вкладыставкарекорд
 
 
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