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Суд взыскал задолженность с бельгийского Euroclear Bank в пользу "Сбера" - 15.11.2024, ПРАЙМ
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Суд взыскал задолженность с бельгийского Euroclear Bank в пользу "Сбера"
Суд взыскал задолженность с бельгийского Euroclear Bank в пользу "Сбера" - 15.11.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал задолженность с бельгийского Euroclear Bank в пользу "Сбера"
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T16:19+0300
2024-11-15T16:25+0300
россия
суд
сбербанк
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по текущему курсу – более 2,9 миллиарда рублей), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, денежные средства, в том числе в фунтах стерлингов, гонконгском и канадском долларах, швейцарских франках, иенах и норвежских кронах, находились на трех открытых истцом в бельгийском банке счетах. С мая 2022 года российский банк направил несколько распоряжений о переводе денег в другие банки. Ответчик их не исполнил, хотя европейские санкции против Сбербанка на тот момент еще не были введены. Ответчик сообщил, что руководствовался другими нормативными актами ЕС, запрещавшими ему исполнять распоряжения Сбербанка. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании задолженности по трем счетам, процентов на 17 сентября этого года и процентов по дату исполнения ответчиком обязательств по возврату долга. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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россия, суд, сбербанк
РОССИЯ, суд, Сбербанк
16:19 15.11.2024 (обновлено: 16:25 15.11.2024)
 
Суд взыскал задолженность с бельгийского Euroclear Bank в пользу "Сбера"

Суд взыскал с бельгийского Euroclear Bank 2,9 миллиарда рублей в пользу "Сбера"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank около 25,6 миллиона долларов, около 2,6 миллиона евро, а также менее существенные суммы в нескольких других валютах (всего по текущему курсу – более 2,9 миллиарда рублей), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца, денежные средства, в том числе в фунтах стерлингов, гонконгском и канадском долларах, швейцарских франках, иенах и норвежских кронах, находились на трех открытых истцом в бельгийском банке счетах. С мая 2022 года российский банк направил несколько распоряжений о переводе денег в другие банки. Ответчик их не исполнил, хотя европейские санкции против Сбербанка на тот момент еще не были введены.
Ответчик сообщил, что руководствовался другими нормативными актами ЕС, запрещавшими ему исполнять распоряжения Сбербанка.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором были заявлены требования о взыскании задолженности по трем счетам, процентов на 17 сентября этого года и процентов по дату исполнения ответчиком обязательств по возврату долга.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
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