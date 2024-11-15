https://1prime.ru/20241115/tramp-852831110.html
Трамп предложил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения
Трамп предложил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения - 15.11.2024, ПРАЙМ
Трамп предложил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения
Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах республиканец Дональд Трамп заявил о намерении предложить Роберта Кеннеди-младшего на пост министра... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T06:39+0300
2024-11-15T06:39+0300
2024-11-15T06:39+0300
выборы в сша
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дональд трамп
роберт кеннеди - младший
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах республиканец Дональд Трамп заявил о намерении предложить Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США,."Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", - говорится в заявлении Трампа, которое опубликовано в соцсети Truth Social. Политик добавил, что это ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в США.
https://1prime.ru/20241114/tramp-852817316.html
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сша, дональд трамп, роберт кеннеди - младший
Выборы в США, США, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди - младший
Трамп предложил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения
Трамп номинировал Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах республиканец Дональд Трамп заявил о намерении предложить Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США,.
"Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", - говорится в заявлении Трампа, которое опубликовано в соцсети Truth Social.
Политик добавил, что это ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в США.
В первый раз было легче. В США назвали трудности, которые ждут Трампа