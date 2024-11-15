https://1prime.ru/20241115/tramp-852831110.html

Трамп предложил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Трамп предложил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения - 15.11.2024, ПРАЙМ

Трамп предложил Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения

Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах республиканец Дональд Трамп заявил о намерении предложить Роберта Кеннеди-младшего на пост министра... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T06:39+0300

2024-11-15T06:39+0300

2024-11-15T06:39+0300

выборы в сша

сша

дональд трамп

роберт кеннеди - младший

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Победитель президентских выборов в Соединенных Штатах республиканец Дональд Трамп заявил о намерении предложить Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США,."Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США", - говорится в заявлении Трампа, которое опубликовано в соцсети Truth Social. Политик добавил, что это ведомство под руководством Кеннеди-младшего "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и маяки прозрачности", чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний в США.

https://1prime.ru/20241114/tramp-852817316.html

сша

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сша, дональд трамп, роберт кеннеди - младший