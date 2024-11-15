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Трамп пообещал "усердно" работать над разрешением украинского конфликта
Трамп пообещал "усердно" работать над разрешением украинского конфликта - 15.11.2024, ПРАЙМ
Трамп пообещал "усердно" работать над разрешением украинского конфликта
Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп снова дал обещание закончить украинский конфликт, добавив, что будет "усердно" работать над этим. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T08:40+0300
2024-11-15T08:40+0300
2024-11-15T09:32+0300
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп снова дал обещание закончить украинский конфликт, добавив, что будет "усердно" работать над этим.Об этом избранный глава Белого дома сообщил в ходе мероприятия некоммерческой организации "Институт политики Америка прежде всего", которое состоялось в поместье Мар-а-Лаго.В то же время Трамп не стал раскрывать конкретные способы урегулирования украинского кризиса.Ранее республиканец уже неоднократно обещал, что в случае своей победы на выборах он намерен положить конец конфликту между Россией и Украиной за сутки. Однако в Кремле, комментируя заявления Трампа, усомнились в его уверенности, так как это слишком сложная для решения за один день проблема.В то же время Трамп не раз критиковал подход администрация действующего президента США Джо Байдена к кризису, а также подвергал критике украинского лидера Владимира Зеленского за то, что тот "просит слишком многого".
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россия, украина, сша, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал "усердно" работать над разрешением украинского конфликта
Трамп заявил, что будет "усердно" работать над разрешением украинского конфликта
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп снова дал обещание закончить украинский конфликт, добавив, что будет "усердно" работать над этим.
Об этом избранный глава Белого дома сообщил в ходе мероприятия некоммерческой организации "Институт политики Америка прежде всего", которое состоялось в поместье Мар-а-Лаго.
В то же время Трамп не стал раскрывать конкретные способы урегулирования украинского кризиса.
Ранее республиканец уже неоднократно обещал, что в случае своей победы на выборах он намерен положить конец конфликту между Россией и Украиной за сутки. Однако в Кремле, комментируя заявления Трампа, усомнились в его уверенности, так как это слишком сложная для решения за один день проблема.
В то же время Трамп не раз критиковал подход администрация действующего президента США Джо Байдена к кризису, а также подвергал критике украинского лидера Владимира Зеленского за то, что тот "просит слишком многого".
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