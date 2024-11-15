https://1prime.ru/20241115/tsb-852838866.html
В ЦБ подсчитали объем денежной базы России с 1 по 8 ноября
В ЦБ подсчитали объем денежной базы России с 1 по 8 ноября - 15.11.2024, ПРАЙМ
В ЦБ подсчитали объем денежной базы России с 1 по 8 ноября
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 ноября выросла до 18,301 триллиона рублей с 18,293 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:22+0300
2024-11-15T11:22+0300
2024-11-15T11:22+0300
банк россии
россия
денежная база
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 ноября выросла до 18,301 триллиона рублей с 18,293 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю повысилась на 7,6 миллиарда рублей, или на 0,04%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/20241115/bank-rossii-852838310.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75f4eca20be2252384bc65997f6ed39e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денежная база
Банк России, РОССИЯ, денежная база
В ЦБ подсчитали объем денежной базы России с 1 по 8 ноября
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 1 по 8 ноября увеличилась на 0,04%
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 ноября выросла до 18,301 триллиона рублей с 18,293 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю повысилась на 7,6 миллиарда рублей, или на 0,04%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
Раскрыто, сколько банков в 2024 году лишились лицензии ЦБ