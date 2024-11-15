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В ЦБ подсчитали объем денежной базы России с 1 по 8 ноября

В ЦБ подсчитали объем денежной базы России с 1 по 8 ноября - 15.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ подсчитали объем денежной базы России с 1 по 8 ноября

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 ноября выросла до 18,301 триллиона рублей с 18,293 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. | 15.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-15T11:22+0300

банк россии

россия

денежная база

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 8 ноября выросла до 18,301 триллиона рублей с 18,293 триллиона на 1 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю повысилась на 7,6 миллиарда рублей, или на 0,04%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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россия, денежная база