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ЦБ не увидел снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки - 15.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/tsb-852851886.html
ЦБ не увидел снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки
ЦБ не увидел снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки - 15.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ не увидел снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки
Инвестиционная активность в России при нынешней высокой ключевой ставке не снижается, а наоборот - продолжает расти, заявил журналистам заместитель директора... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T16:54+0300
2024-11-15T16:54+0300
экономика
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России при нынешней высокой ключевой ставке не снижается, а наоборот - продолжает расти, заявил журналистам заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов. "Инвестиционная активность не то что не падает, она продолжает расти. Просто, может быть, в 2024 году темпы роста – речь все-таки о росте, это надо подчеркнуть – темпы роста несколько ниже, чем они были, может быть, два квартала назад, может быть, в конце 2023 года. То есть речь идет о росте инвестиций, и речь идет о том, что, исходя из тех цифр по прибыли, полученной за 2023 год, и по нашим прогнозам которые получат предприятия нефинансового сектора в 2024 году, действительно, у предприятий будет этот финансовый ресурс, для того, чтобы они осуществляли инвестиции за счет собственных средств", - сказал Белов в кулуарах международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен" в Екатеринбурге. Он добавил, что компании также используют и заемные кредитные средства для инвестпроектов, однако делают это в разы меньше. "Мы не говорим, что только за счет собственных средств, нет. Мы знаем, что какая-то доля инвестиций за счет заемных кредитных средств осуществляется, но цифры, статистика говорят о том, что всегда было, так будет и сейчас это есть, что большая часть инвестиций осуществляется за счет средств своих", – подчеркнул Белов. Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ сообщалось, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.
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россия, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России
16:54 15.11.2024
 
ЦБ не увидел снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки

Белов: ЦБ не наблюдает снижения инвестактивности из-за высокой ключевой ставки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – ПРАЙМ. Инвестиционная активность в России при нынешней высокой ключевой ставке не снижается, а наоборот - продолжает расти, заявил журналистам заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Михаил Белов.
"Инвестиционная активность не то что не падает, она продолжает расти. Просто, может быть, в 2024 году темпы роста – речь все-таки о росте, это надо подчеркнуть – темпы роста несколько ниже, чем они были, может быть, два квартала назад, может быть, в конце 2023 года. То есть речь идет о росте инвестиций, и речь идет о том, что, исходя из тех цифр по прибыли, полученной за 2023 год, и по нашим прогнозам которые получат предприятия нефинансового сектора в 2024 году, действительно, у предприятий будет этот финансовый ресурс, для того, чтобы они осуществляли инвестиции за счет собственных средств", - сказал Белов в кулуарах международной конференции "Российские регионы в фокусе перемен" в Екатеринбурге.
Он добавил, что компании также используют и заемные кредитные средства для инвестпроектов, однако делают это в разы меньше. "Мы не говорим, что только за счет собственных средств, нет. Мы знаем, что какая-то доля инвестиций за счет заемных кредитных средств осуществляется, но цифры, статистика говорят о том, что всегда было, так будет и сейчас это есть, что большая часть инвестиций осуществляется за счет средств своих", – подчеркнул Белов.
Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. В резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ сообщалось, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре не предопределено, но его вероятность очень высока.
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