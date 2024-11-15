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Россия и Китай разрабатывают новый маршрут поставок газа
Россия и Китай разрабатывают новый маршрут поставок газа - 15.11.2024, ПРАЙМ
Россия и Китай разрабатывают новый маршрут поставок газа
Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T19:04+0300
2024-11-15T19:04+0300
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экономика
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КАЗАНЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут (поставок газа - ред.) через Казахстан, который может составить порядка до 35 миллиардов кубометров газа", - сказал Новак на бизнес-форуме "Ростки".
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россия, китай, уголь
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, уголь
Россия и Китай разрабатывают новый маршрут поставок газа
Новак: Россия и Китай рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан
КАЗАНЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай потенциально рассматривают новый маршрут поставок газа через Казахстан мощностью 35 миллиардов кубометров в год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут (поставок газа - ред.) через Казахстан, который может составить порядка до 35 миллиардов кубометров газа", - сказал Новак на бизнес-форуме "Ростки".
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