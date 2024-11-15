https://1prime.ru/20241115/ukraina-852838731.html

"Задумано специально". На Западе раскрыли жуткий план украинских генералов

"Задумано специально". На Западе раскрыли жуткий план украинских генералов - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Задумано специально". На Западе раскрыли жуткий план украинских генералов

Украинские военные специально утаивают от Владимира Зеленского объективную информацию с целью его смещения. Таким мнением в своем блоге на YouTube поделился... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T11:19+0300

2024-11-15T11:19+0300

2024-11-15T11:19+0300

политика

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные специально утаивают от Владимира Зеленского объективную информацию с целью его смещения. Таким мнением в своем блоге на YouTube поделился британский эксперт Александр Меркурис."Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует <…>, и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его", — заметил эксперт.По мнению аналитика, Зеленский в настоящий момент не способен воспринимать плохие новости, и его окружение старается "обволакивать" его приятной информацией.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта в Украине, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск, а также требование отказа от намерений вступления в НАТО и принятия нейтрального статуса. Украинская сторона предложения российского лидера отклонила.

https://1prime.ru/20241115/ukraina-852834462.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад