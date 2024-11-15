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"Задумано специально". На Западе раскрыли жуткий план украинских генералов
"Задумано специально". На Западе раскрыли жуткий план украинских генералов - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Задумано специально". На Западе раскрыли жуткий план украинских генералов
Украинские военные специально утаивают от Владимира Зеленского объективную информацию с целью его смещения. Таким мнением в своем блоге на YouTube поделился... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:19+0300
2024-11-15T11:19+0300
2024-11-15T11:19+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные специально утаивают от Владимира Зеленского объективную информацию с целью его смещения. Таким мнением в своем блоге на YouTube поделился британский эксперт Александр Меркурис."Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует <…>, и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его", — заметил эксперт.По мнению аналитика, Зеленский в настоящий момент не способен воспринимать плохие новости, и его окружение старается "обволакивать" его приятной информацией.Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта в Украине, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск, а также требование отказа от намерений вступления в НАТО и принятия нейтрального статуса. Украинская сторона предложения российского лидера отклонила.
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украина, запад
"Задумано специально". На Западе раскрыли жуткий план украинских генералов
Меркурис: украинские военные планируют сместить Зеленского
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
Украинские военные специально утаивают от Владимира Зеленского объективную информацию с целью его смещения. Таким мнением в своем блоге на YouTube
поделился британский эксперт Александр Меркурис.
"Они дают ему более обнадеживающую информацию о ситуации на поле боя, чем та, которая реально существует <…>, и я снова не могу избавиться от мысли, что это задумано специально, что это часть игры, сложной игры, направленной на то, чтобы убрать его", — заметил эксперт.
По мнению аналитика, Зеленский в настоящий момент не способен воспринимать плохие новости, и его окружение старается "обволакивать" его приятной информацией.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта в Украине, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск, а также требование отказа от намерений вступления в НАТО и принятия нейтрального статуса. Украинская сторона предложения российского лидера отклонила.
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