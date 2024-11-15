https://1prime.ru/20241115/ukraina-852839482.html

"Ужасающе!". Во Франции призвали остановить безумие Зеленского

"Ужасающе!". Во Франции призвали остановить безумие Зеленского - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Ужасающе!". Во Франции призвали остановить безумие Зеленского

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо остановить, призвал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T11:40+0300

2024-11-15T11:40+0300

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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо остановить, призвал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.Таким образом он прокомментировал сообщения о готовности Украины создать свое ядерное оружие."Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу мощностью, эквивалентной Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке", — сообщается в посте политика.Ранее британское издание Times писало, что украинское Министерство обороны готово разработать свою ядерную бомбу, которая может быть готова уже через несколько месяцев. Отмечается, что это произойдет в случае сокращения финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.

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