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"Ужасающе!". Во Франции призвали остановить безумие Зеленского
"Ужасающе!". Во Франции призвали остановить безумие Зеленского - 15.11.2024, ПРАЙМ
"Ужасающе!". Во Франции призвали остановить безумие Зеленского
Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо остановить, призвал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T11:40+0300
2024-11-15T11:40+0300
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо остановить, призвал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.Таким образом он прокомментировал сообщения о готовности Украины создать свое ядерное оружие."Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу мощностью, эквивалентной Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке", — сообщается в посте политика.Ранее британское издание Times писало, что украинское Министерство обороны готово разработать свою ядерную бомбу, которая может быть готова уже через несколько месяцев. Отмечается, что это произойдет в случае сокращения финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США
"Ужасающе!". Во Франции призвали остановить безумие Зеленского
Политик Дюпон-Эньян: безумие Зеленского необходимо остановить
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ.
Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо остановить, призвал лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X
.
Таким образом он прокомментировал сообщения о готовности Украины создать свое ядерное оружие.
"Ужасающе! По данным Times, Украина готовит ядерную бомбу мощностью, эквивалентной Нагасаки, если прекратится американская помощь! Безумие Зеленского не знает границ и должно быть остановлено в срочном порядке", — сообщается в посте политика.
Ранее британское издание Times писало, что украинское Министерство обороны готово разработать свою ядерную бомбу, которая может быть готова уже через несколько месяцев. Отмечается, что это произойдет в случае сокращения финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.
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