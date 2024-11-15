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"Придется уступить". Зеленского предупредили о неизбежном решении Трампа

"Придется уступить". Зеленского предупредили о неизбежном решении Трампа - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Придется уступить". Зеленского предупредили о неизбежном решении Трампа

Украине придется пойти на серьезные территориальные уступки, если конфликт будет разрешен по инициативе новоизбранного президента Дональда Трампа, передает... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T11:52+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Украине придется пойти на серьезные территориальные уступки, если конфликт будет разрешен по инициативе новоизбранного президента Дональда Трампа, передает Politico со ссылкой на информированный источник в Республиканской партии США."Украине говорят, что ей придется пойти на серьезные территориальные уступки", - говорится в материале.Ранее Трамп заявил, что пришло время положить конец конфликту в Украине, но не раскрыл подробности своего плана. Он также раскритиковал подход США к этому конфликту и действия главы киевского режима Владимира Зеленского.Летом президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию, включая прекращение огня и проведение переговоров после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию Украины, а также отмену санкций против России. Украинская сторона предложения отклонила.

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украина, сша, дональд трамп