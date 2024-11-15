Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241115/ukraina-852844681.html
В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики
В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики - 15.11.2024, ПРАЙМ
В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики
В Европейской комиссии считают экономику Украины устойчивой, хотя прогнозируют экономический спад там в 2025 году, заявил на пресс-конференции в Брюсселе... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:35+0300
2024-11-15T13:35+0300
экономика
украина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b759141d776c9aa1bb2705a40fb98856.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. В Европейской комиссии считают экономику Украины устойчивой, хотя прогнозируют экономический спад там в 2025 году, заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. "Экономика Украины остается чрезвычайно устойчивой на фоне атак на энергетическую инфраструктуру. По итогам года рост ожидается на уровне 3,5% с учетом высоких оборонных расходов, и уменьшение роста до 2,8% в 2025 году", - сказал он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Будапеште заявила, что ЕС оказывает помощь Украине в виде макрофинансовой программы на 50 миллиардов евро и кредита на 35 миллиардов, которой Киеву "должно хватить" по 2026 год. При этом, как считают эксперты, существует высокая вероятность, что на фоне сокращения или прекращения поддержки Украины новой американской администрацией Дональда Трампа, такая помощь будет неминуемо сокращаться и со стороны Евросоюза.
https://1prime.ru/20241115/khleb-852843886.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/77/842947714_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_92436eb6e13a978796b0cd3456bb4d1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, ес
Экономика, УКРАИНА, ЕС
13:35 15.11.2024
 
В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики

Еврокомиссар Джентилони: экономика Украины будет падать в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. В Европейской комиссии считают экономику Украины устойчивой, хотя прогнозируют экономический спад там в 2025 году, заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Экономика Украины остается чрезвычайно устойчивой на фоне атак на энергетическую инфраструктуру. По итогам года рост ожидается на уровне 3,5% с учетом высоких оборонных расходов, и уменьшение роста до 2,8% в 2025 году", - сказал он.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Будапеште заявила, что ЕС оказывает помощь Украине в виде макрофинансовой программы на 50 миллиардов евро и кредита на 35 миллиардов, которой Киеву "должно хватить" по 2026 год. При этом, как считают эксперты, существует высокая вероятность, что на фоне сокращения или прекращения поддержки Украины новой американской администрацией Дональда Трампа, такая помощь будет неминуемо сокращаться и со стороны Евросоюза.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
"Превращается в роскошь". На Украине взлетели цены на один продукт
13:15
 
ЭкономикаУКРАИНАЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала