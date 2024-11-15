https://1prime.ru/20241115/ukraina-852844681.html

В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики

В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики - 15.11.2024, ПРАЙМ

В ЕС спрогнозировали спад украинской экономики

В Европейской комиссии считают экономику Украины устойчивой, хотя прогнозируют экономический спад там в 2025 году, заявил на пресс-конференции в Брюсселе... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T13:35+0300

2024-11-15T13:35+0300

2024-11-15T13:35+0300

экономика

украина

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. В Европейской комиссии считают экономику Украины устойчивой, хотя прогнозируют экономический спад там в 2025 году, заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. "Экономика Украины остается чрезвычайно устойчивой на фоне атак на энергетическую инфраструктуру. По итогам года рост ожидается на уровне 3,5% с учетом высоких оборонных расходов, и уменьшение роста до 2,8% в 2025 году", - сказал он. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Будапеште заявила, что ЕС оказывает помощь Украине в виде макрофинансовой программы на 50 миллиардов евро и кредита на 35 миллиардов, которой Киеву "должно хватить" по 2026 год. При этом, как считают эксперты, существует высокая вероятность, что на фоне сокращения или прекращения поддержки Украины новой американской администрацией Дональда Трампа, такая помощь будет неминуемо сокращаться и со стороны Евросоюза.

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