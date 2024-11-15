https://1prime.ru/20241115/ukraina-852847239.html

В США раскрыли, чего боятся украинцы после победы Трампа

В США раскрыли, чего боятся украинцы после победы Трампа - 15.11.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, чего боятся украинцы после победы Трампа

На Украине выразили опасения из-за возможных последствий возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщает издание New York... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T14:49+0300

2024-11-15T14:49+0300

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. На Украине выразили опасения из-за возможных последствий возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США. Об этом сообщает издание New York Times.Выборы американского лидера в США состоялись 5 ноября. Фаворитом гонки стал республиканец Дональд Трамп, обогнав свою коллегу от Демократического крыла Камалу Харрис. Трамп стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось завоевать должность президента после четырехлетнего перерыва.Согласно материалу, в Киеве считают, что приход к власти Трампа может привести к тому, что Украине придется пойти на уступки и согласиться на условия российской стороны. Опасения также крутятся вокруг американской военной помощи, которая может начать существенно сокращаться."Когда стало ясно, что Дональд Трамп победит на президентских выборах, настроения в украинских социальных сетях... стали крайне негативными... Люди говорили, что война, фактически, закончилась. Трамп остановит всю американскую военную помощь, и Украина будет вынуждена уступить большие участки территории президенту России Владимиру Путину", - говорится в публикации газеты.Отмечается, что украинцы чувствуют усталость, в том числе потому, что многие военнослужащие ВСУ не были в отпуске уже много месяцев. Газета подчёркивает приближение холодов, а перспективы Украины на зиму обозначены как "мрачные", поскольку большое число электростанций было разрушено.

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп