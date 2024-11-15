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Лавров высказался о плане Трампа по Украине

Лавров высказался о плане Трампа по Украине - 15.11.2024, ПРАЙМ

Лавров высказался о плане Трампа по Украине

министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может разрешить украинский... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T20:34+0300

2024-11-15T20:34+0300

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политика

сергей лавров

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не представляет, как избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может разрешить украинский кризис."Не представляю, - сказал Лавров в ответ на соответствующий вопрос, после чего добавил: - будем ждать предложений". При этом глава МИД РФ отметил, что в любом случае, политик, выступающий "не за войну, а за мир, заслуживает внимания", и добавил, что позиция Российской Федерации "четко сформулирована президентом Путиным в выступлении его в МИДе 14 июня этого года".

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сергей лавров, дональд трамп, украина