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Банкиры сравнили доходность "лестничных" вкладов и обычных депозитов

Банкиры сравнили доходность "лестничных" вкладов и обычных депозитов - 15.11.2024, ПРАЙМ

Банкиры сравнили доходность "лестничных" вкладов и обычных депозитов

Средняя доходность "лестничных" вкладов и обычных депозитов почти одинакова, сообщил РИА Новости зампред правления "Почта Банка" Алексей Охорзин. | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T21:15+0300

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экономика

почта банк

доходность

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Средняя доходность "лестничных" вкладов и обычных депозитов почти одинакова, сообщил РИА Новости зампред правления "Почта Банка" Алексей Охорзин. Ранее в пятницу "Российская газета" сообщала, что некоторые банки повысили ставки по "лестничным" вкладам до 25-27%. Лестничные вклады - вклады, у которых в разные периоды действия проценты начисляются по разным ставкам. "В линейке сберегательных продуктов "Почта Банка" отсутствуют вклады с лестничным начислением процентов... В программах с лестничным начислением процентов следует учитывать, что в рекламе указывается не эффективная, а максимальная ставка. Если сравнивать продукты с дифференцированной процентной ставкой с обычными вкладами, то доходность получится приблизительно одинаковой и не будет превышать среднерыночную", - прокомментировал Охорзин. ВТБ, банк "Дом.РФ", банк "Зенит", "Почта банк" и Совкомбанк сообщили, что не практикуют использование "лестничных вкладов", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. В пресс-службе ВТБ сообщили, что "ВТБ не использует в практике "лестничные вклады". Аналогичные сообщения поступили от Совкомбанка и банка "Зенит". "Банк Дом.РФ в своей продуктовой линейке депозитов не использует "лестничные вклады". Мы транслируем клиентам сберегательные продукты с максимально понятными условиями получения максимальной ставки без дополнительных требований по карточным оборотам или максимальной сумме размещения", - пояснила пресс-служба банка. Согласно мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, лестничные вклады - довольно частое явление, они используются в маркетинговых целях для привлечения клиентов. "Лестничное начисление особенно актуально сейчас, когда онлайн-переводы по СБП на большие суммы стали доступнее, соответственно и конкуренция между банками за деньги клиентов усилилась. Конечно, многих такие предложения могут вводить в заблуждение, даже если оформлены без нарушения действующего законодательства", - пояснила эксперт. Рокотянская также отметила, что важно понимать, что фактическая ставка по вкладу не может превышать ставку рефинансирования. "Зачем банку привлекать деньги у вас под 27% годовых, если он может занят у ЦБ под 21%? Поэтому если видите подобные предложения, внимательнее читайте условия. Реальные значения максимальной ставки по вкладам всегда можно проверить на сайте ЦБ", - сказала она. "Банки привлекают клиентов, используя дифференцированные ставки. Такой подход является достаточно типичным и использовался в том числе и до начала нынешнего цикла ужесточения ДКП. При нормальном информировании клиентов об особенностях таких продуктов каких-то нарушений в его продвижении нет", - считает управляющий директор АКРА Валерий Пивень.

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