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ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ повысил ставки по вкладам - 15.11.2024, ПРАЙМ
ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ с 15 ноября повышает ставки по депозитам, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена на один год - до 24% годовых, сообщила пресс-служба банка. | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T08:18+0300
2024-11-15T08:18+0300
2024-11-15T08:18+0300
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 15 ноября повышает ставки по депозитам, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена на один год - до 24% годовых, сообщила пресс-служба банка. "С 15 ноября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год – до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 процентного пункта", - говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная ставка доступна для новых клиентов, а также для текущих при условии размещения "новых для банка средств на депозите", уточняет ВТБ. "Максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца", - сообщает также банк. Условия этого вклада весьма жесткие – согласно информации на сайте ВТБ, его можно открыть в течение двух недель после оформления договора ПДС, и сумма вклада не должна превышать сумму первого взноса в программу. ВТБ прогнозирует, что по итогам года портфель его розничных пассивов во всех валютах вырастет в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, из них только в рублях – 9,6 триллиона, говорил в середине октября старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
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россия, втб, ставки по вкладам
РОССИЯ, ВТБ, ставки по вкладам
ВТБ повысил ставки по вкладам
ВТБ с 15 ноября повышает ставки по вкладам
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. ВТБ с 15 ноября повышает ставки по депозитам, максимальная ставка по ВТБ-вкладу установлена на один год - до 24% годовых, сообщила пресс-служба банка.
"С 15 ноября ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на всех сроках привлечения для всех клиентов. Самая высокая ставка установлена по депозитам на год – до 24% годовых, повышение составило сразу 2,5 процентного пункта", - говорится в сообщении кредитной организации.
Максимальная ставка доступна для новых клиентов, а также для текущих при условии размещения "новых для банка средств на депозите", уточняет ВТБ.
"Максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок 3 месяца", - сообщает также банк. Условия этого вклада весьма жесткие – согласно информации на сайте ВТБ, его можно открыть в течение двух недель после оформления договора ПДС, и сумма вклада не должна превышать сумму первого взноса в программу.
ВТБ прогнозирует, что по итогам года портфель его розничных пассивов во всех валютах вырастет в 1,5 раза, до 10,3 триллиона рублей, из них только в рублях – 9,6 триллиона, говорил в середине октября старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
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