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"Вымпелком" в 2024 году почти в восемь раз нарастил чистую прибыль

"Вымпелком" в 2024 году почти в восемь раз нарастил чистую прибыль - 15.11.2024, ПРАЙМ

"Вымпелком" в 2024 году почти в восемь раз нарастил чистую прибыль

Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 9,9 миллиарда рублей против 1,3 миллиарда годом ранее, выручка по операционной... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T13:04+0300

2024-11-15T13:04+0300

2024-11-15T13:04+0300

россия

вымпелком

чистая прибыль

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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 9,9 миллиарда рублей против 1,3 миллиарда годом ранее, выручка по операционной деятельности за тот же период выросла на 3,2% - до 228,7 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Выручка по операционной деятельности за девять месяцев 2024 года выросла на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года и достигла 228,7 миллиарда рублей. В том числе, выручка от продажи услуг (сервисная выручка) увеличилась на 4,8% до 212,8 миллиарда рублей ... Чистая прибыль за девять месяцев выросла до 9,9 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что EBITDA увеличилась на 4,7% год к году - до 99,8 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA выросла на 0,6 процентного пункта и достигла 43,6%. Показатель капитальных вложений (capex) вырос на 12,8% - до 41,9 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль в третьем квартале 2024 года выросла почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 7,1 миллиарда рублей. Выручка по операционной деятельности увеличилась на 0,4%, превысив 77,8 миллиарда рублей. Показатель EBITDA вырос на 3,1% - до 34,7 миллиарда рублей, а рентабельность по EBITDA - на 1,2 процентного пункта, до 44,6%. Показатель капитальных вложений вырос на 21,1% - до 16,2 миллиарда рублей. Более того, в "Вымпелком" уточнили, что за девять месяцев 2024 года компания увеличила число базовых станций на 7,6% - до 210,8 тысячи"Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon объявил о завершении выхода из России и продаже "Вымпелкома" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. В июле Veon объявлял, что "Вымпелком" сохранит за собой право на использование названия и марки "Билайн".

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россия, вымпелком, чистая прибыль