https://1prime.ru/20241115/yuani-852833371.html

СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China

СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China - 15.11.2024, ПРАЙМ

СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China

Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией... | 15.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-15T09:20+0300

2024-11-15T09:20+0300

2024-11-15T09:29+0300

китай

россия

bank of china

банковские переводы

https://cdnn.1prime.ru/img/84134/90/841349039_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_897325da63bb0115738290379bec8062.jpg

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией. Об этом пишет издание РБК.Отмечается, что подобные меры показывают опасения руководства банка вторичных санкций. Как рассказал собеседник издания, зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислава Донченко, известно о случаях блокировки денежных переводов компании и ОАЭ из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между собственными счетами. Донченко отметил, что в случае с Chouzhou Commercial организация Bank of China выступает в качестве посредника, поэтому блокировка переводов связана именно с ней. В то же время, заместитель председателя ассоциации уточнил, что ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с российской стороной.Кроме того, как сообщил старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили, в некоторых случаях китайский банк не блокирует переводы, но все же усложняет расчеты с другими банками Китая для ряда грузинских и армянских кредитных организаций.

https://1prime.ru/20240624/bank-849429785.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, россия, bank of china, банковские переводы