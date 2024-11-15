Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China - 15.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241115/yuani-852833371.html
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China - 15.11.2024, ПРАЙМ
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China
Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:20+0300
2024-11-15T09:29+0300
китай
россия
bank of china
банковские переводы
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/90/841349039_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_897325da63bb0115738290379bec8062.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией. Об этом пишет издание РБК.Отмечается, что подобные меры показывают опасения руководства банка вторичных санкций. Как рассказал собеседник издания, зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислава Донченко, известно о случаях блокировки денежных переводов компании и ОАЭ из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между собственными счетами. Донченко отметил, что в случае с Chouzhou Commercial организация Bank of China выступает в качестве посредника, поэтому блокировка переводов связана именно с ней. В то же время, заместитель председателя ассоциации уточнил, что ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с российской стороной.Кроме того, как сообщил старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили, в некоторых случаях китайский банк не блокирует переводы, но все же усложняет расчеты с другими банками Китая для ряда грузинских и армянских кредитных организаций.
https://1prime.ru/20240624/bank-849429785.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/90/841349039_188:0:1732:1158_1920x0_80_0_0_89c658847dbb3460a44c8990acf8e6aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, россия, bank of china, банковские переводы
КИТАЙ, РОССИЯ, Bank of China, банковские переводы
09:20 15.11.2024 (обновлено: 09:29 15.11.2024)
 
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China

РБК: Bank of China стал чаще блокировать платежи из стран, дружественных РФ

© Фото : PBCЗдание центрального банка Китая, Пекин
Здание центрального банка Китая, Пекин - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
© Фото : PBC
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией. Об этом пишет издание РБК.
Отмечается, что подобные меры показывают опасения руководства банка вторичных санкций.
Как рассказал собеседник издания, зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислава Донченко, известно о случаях блокировки денежных переводов компании и ОАЭ из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между собственными счетами.
Донченко отметил, что в случае с Chouzhou Commercial организация Bank of China выступает в качестве посредника, поэтому блокировка переводов связана именно с ней. В то же время, заместитель председателя ассоциации уточнил, что ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с российской стороной.
Кроме того, как сообщил старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили, в некоторых случаях китайский банк не блокирует переводы, но все же усложняет расчеты с другими банками Китая для ряда грузинских и армянских кредитных организаций.
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
СМИ: "дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций
24 июня, 10:05
 
КИТАЙРОССИЯBank of Chinaбанковские переводы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала