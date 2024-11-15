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СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China - 15.11.2024, ПРАЙМ
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China
Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T09:20+0300
2024-11-15T09:20+0300
2024-11-15T09:29+0300
китай
россия
bank of china
банковские переводы
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МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией. Об этом пишет издание РБК.Отмечается, что подобные меры показывают опасения руководства банка вторичных санкций. Как рассказал собеседник издания, зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислава Донченко, известно о случаях блокировки денежных переводов компании и ОАЭ из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между собственными счетами. Донченко отметил, что в случае с Chouzhou Commercial организация Bank of China выступает в качестве посредника, поэтому блокировка переводов связана именно с ней. В то же время, заместитель председателя ассоциации уточнил, что ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с российской стороной.Кроме того, как сообщил старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили, в некоторых случаях китайский банк не блокирует переводы, но все же усложняет расчеты с другими банками Китая для ряда грузинских и армянских кредитных организаций.
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китай, россия, bank of china, банковские переводы
КИТАЙ, РОССИЯ, Bank of China, банковские переводы
СМИ предупредило о расширении блокировок переводов через Bank of China
РБК: Bank of China стал чаще блокировать платежи из стран, дружественных РФ
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ.
Один из самых крупных китайских банков Bank of China начал блокировать операции в юанях из тех государств, которые могут осуществлять сотрудничество с Россией. Об этом пишет
издание РБК.
Отмечается, что подобные меры показывают опасения руководства банка вторичных санкций.
Как рассказал собеседник издания, зампред правового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров Владислава Донченко, известно о случаях блокировки денежных переводов компании и ОАЭ из Казахстана в китайский банк Chouzhou Commercial между собственными счетами.
Донченко отметил, что в случае с Chouzhou Commercial организация Bank of China выступает в качестве посредника, поэтому блокировка переводов связана именно с ней. В то же время, заместитель председателя ассоциации уточнил, что ни директор, ни учредитель компании не имели формальных связей с российской стороной.
Кроме того, как сообщил старший аналитик консалтинговой компании ITSWM Георгий Окромчедлишвили, в некоторых случаях китайский банк не блокирует переводы, но все же усложняет расчеты с другими банками Китая для ряда грузинских и армянских кредитных организаций.
СМИ: "дочка" Bank of China приостановила расчеты с Россией из-за санкций