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На Западе жестко ответили на "шантаж" Зеленского
На Западе жестко ответили на "шантаж" Зеленского - 15.11.2024, ПРАЙМ
На Западе жестко ответили на "шантаж" Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский переступает допустимые границы в отношении Соединенных Штатов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в... | 15.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-15T13:22+0300
2024-11-15T13:22+0300
2024-11-15T13:22+0300
вооружения
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сша
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский переступает допустимые границы в отношении Соединенных Штатов. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Украина готова в ближайшие несколько месяцев изготовить свое ядерное оружие.Ранее британское издание Times писало, что украинское Министерство обороны готово разработать свою ядерную бомбу, которая может быть готова уже через несколько месяцев. Отмечается, что это произойдет в случае сокращения финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.
https://1prime.ru/20241115/ukraina-852839482.html
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украина, сша, владимир зеленский
Вооружения, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
На Западе жестко ответили на "шантаж" Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский начал шантажировать США