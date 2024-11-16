https://1prime.ru/20241116/abkhaziya-852864734.html

После беспорядков в Абхазии пострадали 14 человек

После беспорядков в Абхазии пострадали 14 человек - 16.11.2024, ПРАЙМ

После беспорядков в Абхазии пострадали 14 человек

В результате беспорядков, прошедших 15 ноября в Сухуме, пострадало 14 человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе Минздрава Абхазии. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T12:49+0300

2024-11-16T12:49+0300

2024-11-16T12:49+0300

происшествия

абхазия

россия

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СУХУМ, 16 ноя – ПРАЙМ. В результате беспорядков, прошедших 15 ноября в Сухуме, пострадало 14 человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе Минздрава Абхазии.В субботу утром глава Минздрава Абхазии навестил пострадавших и доложил президенту об их состоянии. Министр был осведомлен о состоянии пострадавших, позднее он передал информацию президенту.В пятницу в парламенте Абхазии было намечено рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией. Оппозиционные силы выступили против ратификации этого соглашения, поскольку считает, что документ узаконит продажу России апартаментов в Абхазии. Депутаты парламента решили перенести рассмотрение вопроса на следующую неделю, но протестующие заявили, что не разойдутся, пока парламентарии не проголосуют против ратификации инвестиционного соглашения.После принятия парламентом закона "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов" в начале недели в Сухуме прошли организованные оппозиционными силами протестные акции.

https://1prime.ru/20241115/protest-852860168.html

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абхазия, россия