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Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться - 16.11.2024, ПРАЙМ
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что не уйдет в отставку и продолжит подчиняться приказам президента республики Аслана Бжании, передает... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T18:25+0300
2024-11-16T18:25+0300
2024-11-16T18:26+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что не уйдет в отставку и продолжит подчиняться приказам президента республики Аслана Бжании, передает информагентство "Апсныпресс". "Никто никуда уходить не собирается, - приводит заявление министра агентство. - Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить: у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться". Глава МВД навестил в Республиканской больнице в Сухуме представителя спецподразделения одной из абхазских силовых структур, который накануне пострадал при столкновениях с протестующими у комплекса правительственных зданий. По итогам визита Киут отметил агрессивность протестантов по отношении к сотрудникам МВД, защищавшим комплекс правительственных зданий. При этом министр заявил, что в настоящий момент абхазские ведомства работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.Накануне вечером протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией, взяли под контроль здания президентской администрации и парламента.
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Происшествия, АБХАЗИЯ, МВД, протесты
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться
Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что будет подчиняться приказам президента
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что не уйдет в отставку и продолжит подчиняться приказам президента республики Аслана Бжании, передает информагентство "Апсныпресс".
"Никто никуда уходить не собирается, - приводит заявление министра агентство. - Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить: у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться".
Глава МВД навестил в Республиканской больнице в Сухуме представителя спецподразделения одной из абхазских силовых структур, который накануне пострадал при столкновениях с протестующими у комплекса правительственных зданий.
По итогам визита Киут отметил агрессивность протестантов по отношении к сотрудникам МВД, защищавшим комплекс правительственных зданий. При этом министр заявил, что в настоящий момент абхазские ведомства работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.
Протестующие в Абхазии предъявили президенту ультиматум
Накануне вечером протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией, взяли под контроль здания президентской администрации и парламента.