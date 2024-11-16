Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241116/abkhaziya-852868266.html
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться - 16.11.2024, ПРАЙМ
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что не уйдет в отставку и продолжит подчиняться приказам президента республики Аслана Бжании, передает... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T18:25+0300
2024-11-16T18:26+0300
происшествия
абхазия
мвд
протесты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852849448_0:82:1568:964_1920x0_80_0_0_a40651f57e72008abb321d0afaf0d1c1.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что не уйдет в отставку и продолжит подчиняться приказам президента республики Аслана Бжании, передает информагентство "Апсныпресс". "Никто никуда уходить не собирается, - приводит заявление министра агентство. - Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить: у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться". Глава МВД навестил в Республиканской больнице в Сухуме представителя спецподразделения одной из абхазских силовых структур, который накануне пострадал при столкновениях с протестующими у комплекса правительственных зданий. По итогам визита Киут отметил агрессивность протестантов по отношении к сотрудникам МВД, защищавшим комплекс правительственных зданий. При этом министр заявил, что в настоящий момент абхазские ведомства работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.Накануне вечером протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией, взяли под контроль здания президентской администрации и парламента.
https://1prime.ru/20241115/protest-852860168.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852849448_88:0:1481:1045_1920x0_80_0_0_527675f786ab0d4e6aa372e3e560f865.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
абхазия, мвд, протесты
Происшествия, АБХАЗИЯ, МВД, протесты
18:25 16.11.2024 (обновлено: 18:26 16.11.2024)
 
Протесты в Абхазии: глава МВД сообщил, кому будет подчиняться

Глава МВД Абхазии Роберт Киут заявил, что будет подчиняться приказам президента

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкОбстановка у парламента Абхазии
Обстановка у парламента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что не уйдет в отставку и продолжит подчиняться приказам президента республики Аслана Бжании, передает информагентство "Апсныпресс".
"Никто никуда уходить не собирается, - приводит заявление министра агентство. - Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить: у меня есть главнокомандующий, приказу которого я буду подчиняться".
Глава МВД навестил в Республиканской больнице в Сухуме представителя спецподразделения одной из абхазских силовых структур, который накануне пострадал при столкновениях с протестующими у комплекса правительственных зданий.
По итогам визита Киут отметил агрессивность протестантов по отношении к сотрудникам МВД, защищавшим комплекс правительственных зданий. При этом министр заявил, что в настоящий момент абхазские ведомства работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.
Оппозиционеры ворвались в администрацию президента Абхазии - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
Протестующие в Абхазии предъявили президенту ультиматум
Вчера, 23:09
Накануне вечером протестующие в Сухуме, выступающие против ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией, взяли под контроль здания президентской администрации и парламента.
 
ПроисшествияАБХАЗИЯМВДпротесты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала