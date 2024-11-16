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В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими
В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими - 16.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими
Российские застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жилье вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад, но жизнь все равно заставит их... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:13+0300
2024-11-16T08:13+0300
2024-11-16T08:13+0300
экономика
госдума
анатолий аксаков
застройщики
строительство
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российские застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жилье вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад, но жизнь все равно заставит их образумиться и начать продавать недвижимость по адекватной цене, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся, жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать, такая ситуация будет", - сказал депутат. В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит начало снижения цен на жилье на первичном рынке в ряде российских регионов. Тогда же она напомнила, что цены на жилье в стране за четыре года действия массовой льготной ипотеки выросли почти вдвое, что сильно опережало рост зарплат. Летом глава регулятора прогнозировала, что отмена безадресной льготной программы приведет к некоторому охлаждению рынка жилья, и его доступность в стране будет расти. В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.
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госдума, анатолий аксаков, застройщики, строительство
Экономика, Госдума, Анатолий Аксаков, застройщики, строительство
В Госдуме назвали застройщиков в России обнаглевшими
Депутат Аксаков назвал российских застройщиков обнаглевшими
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российские застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жилье вдвое по сравнению с тем, что было несколько лет назад, но жизнь все равно заставит их образумиться и начать продавать недвижимость по адекватной цене, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Застройщики просто обнаглели, взвинтили цену в два раза по сравнению с тем, что было пару лет назад, и не снижают цены, ждут, пока ситуация изменится. Пока застройщики не образумятся, а они образумятся, жизнь заставит продавать жилье по рыночной цене, а не по такой, по которой они хотят впаривать, такая ситуация будет", - сказал депутат.
В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит начало снижения цен на жилье на первичном рынке в ряде российских регионов.
В России ужесточат ответственность банков за выдачу кредитов застройщикам
Тогда же она напомнила, что цены на жилье в стране за четыре года действия массовой льготной ипотеки выросли почти вдвое, что сильно опережало рост зарплат. Летом глава регулятора прогнозировала, что отмена безадресной льготной программы приведет к некоторому охлаждению рынка жилья, и его доступность в стране будет расти.
В России 1 июля завершилась программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. Госпрограмма была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Изначально ее действие было рассчитано до 1 ноября 2020 года. Однако впоследствии правительство четырежды продлевало программу.