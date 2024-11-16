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Заслуженная артистка РСФСР Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Заслуженная артистка РСФСР Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет
Заслуженная артистка РСФСР Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет - 16.11.2024, ПРАЙМ
Заслуженная артистка РСФСР Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:28+0300
2024-11-16T15:28+0300
россия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина. "Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", - сказала собеседница агентства.Отмечается, что прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Доме кино. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.
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россия
РОССИЯ
15:28 16.11.2024
 
Заслуженная артистка РСФСР Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРоссийский фестиваль короткометражного кино "Короче". День первый
Российский фестиваль короткометражного кино Короче. День первый - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.
"Светлана Афанасьевна ушла из жизни после продолжительной болезни, связанной с возрастом", - сказала собеседница агентства.
Отмечается, что прощание с актрисой пройдет 20 ноября в Доме кино. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.
 
РОССИЯ
 
 
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