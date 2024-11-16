https://1prime.ru/20241116/ates-852869240.html

Страны АТЭС подтвердили намерение реформировать ВТО

Страны АТЭС подтвердили намерение реформировать ВТО - 16.11.2024, ПРАЙМ

Страны АТЭС подтвердили намерение реформировать ВТО

Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтверждают свое стремление реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T21:21+0300

2024-11-16T21:21+0300

2024-11-16T21:26+0300

экономика

атэс

вто

реформа

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/88/841368800_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0d33a446eca53281408b693be1ca6c05.jpg

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтверждают свое стремление реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью улучшения ее работы, говорится в декларации саммита. "Мы признаем важность и будем продолжать работать над обеспечением свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной, инклюзивной и предсказуемой торговой и инвестиционной среды. Мы подтверждаем свою поддержку основанной на правилах многосторонней торговой системы с ВТО в её основе и остаёмся привержены работе над необходимой реформой ВТО для улучшения всех её функций", - сказано в документе. В декларации отмечается, что страны АТЭС подтверждают поддержку скорейшего вступления в силу соглашения ВТО о субсидиях в сфере рыболовства и завершения переговоров по дополнительным правилам. "Мы признаем положительную роль многосторонних и мультилатеральных переговоров и обсуждений в рамках ВТО, включая инициативы по совместным заявлениям", - подчеркивается документе.Саммит АТЭС проходит в Лиме (Перу) 15-16 ноября.

https://1prime.ru/20241114/kontakty-852813513.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атэс, вто, реформа