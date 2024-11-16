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Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики
Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики - 16.11.2024, ПРАЙМ
Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики, отметив, что состоявшийся в Казани саммит объединения стал... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T05:24+0300
2024-11-16T05:24+0300
брикс
европарламент
ес
словакия
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БРАТИСЛАВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики, отметив, что состоявшийся в Казани саммит объединения стал огромным успехом российской дипломатии. Блага в эти дни находится в Сочи, где проходит международная конференция, посвященная перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС и европейскими странами и организациями. Вместе с ним в конференции принимает участие также его коллега, депутат Европейского парламента от Чехии Ондрей Достал. "Мы приехали встретиться с нашими партнерами из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Мы хотим послать сигнал, что единственный путь к миру - диалог и дипломатия. Скажем откровенно: БРИКС - будущее мировой экономики", - сказал Блага в видеообращении в своем Telegram-канале. Он отметил, что Европе не следует замыкаться в себе, а Словакия должна развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами. "Саммит БРИКС в Казани был огромным успехом российской дипломатии. С большим интересом следим за проектом БРИКС о том, как создать альтернативу в отношении доминирования американского доллара в глобальной экономике", - сказал Блага. По мнению словацкого евродепутата, в то время как к БРИКС присоединяется все больше сильных государств, Запад становится все более изолированным. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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брикс, европарламент, ес, словакия
БРИКС, Европарламент, ЕС, СЛОВАКИЯ
05:24 16.11.2024
 
Евродепутат от Словакии назвал БРИКС будущим мировой экономики

Евродепутат от Словакии Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
XVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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БРАТИСЛАВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал БРИКС будущим мировой экономики, отметив, что состоявшийся в Казани саммит объединения стал огромным успехом российской дипломатии.
Блага в эти дни находится в Сочи, где проходит международная конференция, посвященная перспективам социального и экономического сотрудничества между БРИКС и европейскими странами и организациями. Вместе с ним в конференции принимает участие также его коллега, депутат Европейского парламента от Чехии Ондрей Достал.
"Мы приехали встретиться с нашими партнерами из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Мы хотим послать сигнал, что единственный путь к миру - диалог и дипломатия. Скажем откровенно: БРИКС - будущее мировой экономики", - сказал Блага в видеообращении в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что Европе не следует замыкаться в себе, а Словакия должна развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами.
"Саммит БРИКС в Казани был огромным успехом российской дипломатии. С большим интересом следим за проектом БРИКС о том, как создать альтернативу в отношении доминирования американского доллара в глобальной экономике", - сказал Блага.
По мнению словацкого евродепутата, в то время как к БРИКС присоединяется все больше сильных государств, Запад становится все более изолированным.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
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