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Доллар входит в настоящую силу, пугая даже друзей США

Доллар входит в настоящую силу, пугая даже друзей США - 16.11.2024, ПРАЙМ

Доллар входит в настоящую силу, пугая даже друзей США

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США индекс доллара к корзине мировых валют вырос до рекорда с 2016 года - 105,441 пункта. Что это может... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T03:04+0300

2024-11-16T03:04+0300

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США индекс доллара к корзине мировых валют вырос до рекорда с 2016 года - 105,441 пункта. Что это может означать для мировых валют и какие из них могут оказаться в зоне риска - в материале “Прайм".Трамп-ралли – одни выиграли, другие проигралиС начала октября доллар показал резкое и сильное укрепление: индекс американской валюты взлетел со 100.25 до 104.25. А затем, после небольшой коррекции, мы и увидели так называемое "Трамп-ралли" доллара рассказывает руководитель управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСейчас многие эксперты сходятся во мнении, что после победы Трампа мы можем стать свидетелями заметного укрепления доллара, которое скажется на евро и китайском юане. Причины такого единодушия в экспертной среде кроются в лозунге избирательной кампании кандидата от республиканцев – "Сделаем Америку великой снова!".В первый срок Трампа на посту президента он провел налоговую реформу, которая снижала налоговую нагрузку как для рядовых американцев, так и для компаний, ужесточил миграционную политику. Но главное - Трамп якобы из соображений национальной безопасности ввел ряд импортных пошлин на зарубежные товары, начав торговые войны с Китаем и Евросоюзом.Изменились ли его взгляды за тот срок, что на посту президента работал Джо Байден? На ни йоту, уверяет профессор кафедры рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.Трамп по-прежнему высказывается о необходимости переносить производство американских товаров из Юго-Восточной Азии в США. А в ходе избирательной кампании он заявлял о планах ввести фиксированные пошлины на зарубежные товары с целью поддержки американских производителей. Тогда назывались цифры до 20% на европейские товары и 60% – на импорт товаров из Китая.Суровый протекционизмПо мнению завкафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгения Смирнова после избрания Трампа многие валютные рынки будут испытывать некоторую волатильность.Трамп ориентируется на повышение торговых тарифов и снижение налогов, что будет способствовать росту инфляции. Последнее, в свою очередь, будет провоцировать ФРС на очередное повышение ставок, что и будет укреплять доллар.Укреплению доллара поспособствует и агрессивный подход Трампа ко внешнеторговой политике."Такие барьеры, безусловно, будут ослаблять экспорт и, соответственно, экономический рост в странах, поставляющих товары на американский рынок, и это также будет приводить к девальвации их валют к доллару", - объясняет Смирнов.По словам Зайнуллина, общемировая практика указывает, что эффект от ограничения импорта всегда отрицателен. Но тут есть нюанс.Все-таки экономика США достаточно сильна, чтобы пережить эти ограничения. И как предполагает эксперт, ни Китай, ни Европа не захотят терять американский рынок и пойдут на девальвацию своей валюты ради сохранения позиций в США.Уже сейчас азиатские валюты демонстрируют падение. Это касается, в частности, японской иены. Под определённым давлением, по словам Александрова, оказался и китайский юань - здесь также действуют экономические ожидания по торговой войне и по возможному обострению ситуации вокруг Тайваня.Сохранение сильного доллара и высоких процентных ставок в США длительное время сделает стабильной большую разницу в процентных ставках в США и Китае. И, учитывая продолжающуюся напряженность в американо-китайской торговле, это может в дальнейшем способствовать девальвации юаня по отношению к доллару.Как подчеркивает Смирнов, сегодня самым важным фактором для устойчивости юаня по отношению к доллару является успешность переговоров двух стран по торговым тарифам."Если же война пошлин все же заставит Китай пересмотреть свои взгляды на торговлю с американцами, США вряд ли многое потеряют, больше потеряет Китай", - рассуждает Зайнуллин. Его место займут Мексика, Вьетнам или же Канада.Поэтому китайскому юаню придется какое-то время приспосабливаться к новой экономической реальности.Рубль держится достойно, следим за евро и остальнымиТем временем, по мнению Смирнова, российская валюта, скорее всего, останется стабильной - ожидания инвесторов сейчас связаны с надеждами, которые возлагаются на Трампа в деле разрешения российско-украинского конфликта.На этом фоне многие даже заговорили о возможном снятии санкций с России, о возврате в торговле долларами в нашей стране, и это, очевидно, позволяет рублю "держаться достойно".А вот единую европейскую валюту вполне могут ждать проблемы. Европа очень неоднородна, ряд стран находится на грани рецессии. На этом фоне очень сложно будет выдержать новые американские тарифы.Кроме того, все более четко проявляется риск втягивания Европы в торговый конфликт между США и Китаем, поскольку пошлины на китайский импорт в США перенаправляют его в страны Европы."Европе, реализующей единую внешнеторговую политику, - общую для 27 государств - будет трудно разработать оперативные инструменты адаптации к изменяющейся торговой политике США. Поэтому курс евро по отношению к доллару в ближайшие месяцы, скорее всего, будет снижаться", - считает Смирнов.Еще одна причина, по которой евро находится под специфическим давлением - это риски дополнительных издержек, связанных со снижением участия США в конфликте вокруг Украины, указывает АлександровВалюты развивающихся стран во многом зависимы от доллара через каналы заимствований, которые эти страны осуществляют в американской валюте. Поэтому долговое бремя для этих стран в условиях растущего доллара усилится, а тренд не девальвацию их валют по отношению к доллару ускорится, полагает Смирнов.Возрождение сильного доллараПри всем этом ясности по поводу дальнейших перспектив доллара не просматривается. Дело в том, что восстановление промышленности в США и экспансия её продукции на внешние рынки требуют скорее ослабления курса.Но сейчас логика несколько иная - более короткая, и исходит она из того, что снижение ставки ФРС может быть более медленным, чем ожидалось. На этих же предположениях скорректировались и государственные ценные бумаги казначейства.В целом, скорее всего, наступает период некоторой новой нормальности на мировом валютном рынке, где многим странам, испытывающим давление со стороны растущего американского доллара, придется серьезно озаботиться разработкой более продуманных и эффективных альтернативных инструментов противодействия глобальному доминированию американской валюты, заключил Смирнов.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, курсы валют, курсы валют, иностранная валюта, доллар сша