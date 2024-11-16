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В России изменились правила присоединения к электросетям

В России изменились правила присоединения к электросетям - 16.11.2024, ПРАЙМ

В России изменились правила присоединения к электросетям

Правительство РФ усовершенствовало правила технического присоединения к электрическим сетям, повысив прозрачность оказания услуги, сообщили в кабмине. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T16:41+0300

2024-11-16T16:41+0300

2024-11-16T16:44+0300

экономика

электросети

присоединение

правила

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало правила технического присоединения к электрическим сетям, повысив прозрачность оказания услуги, сообщили в кабмине. "Для повышения прозрачности предоставляемых услуг сетевые организации будут прикладывать к договору подробный расчёт размера платы за техприсоединение. Он отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта", - говорится в сообщении, при этом добавляется, что постановление правительства о правилах техприсоединения к сетям подписано и опубликовано. "Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии. Комфортные и прозрачные процедуры подключения к электрическим сетям являются приоритетами государства при реализации политики в сфере электроэнергетики, постановление полностью этим приоритетам соответствует", - прокомментировал решение кабмина вице-премьер РФ Александр Новак.

https://1prime.ru/20241111/putin-852743213.html

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электросети, присоединение, правила