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В России изменились правила присоединения к электросетям - 16.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России изменились правила присоединения к электросетям
В России изменились правила присоединения к электросетям - 16.11.2024, ПРАЙМ
В России изменились правила присоединения к электросетям
Правительство РФ усовершенствовало правила технического присоединения к электрическим сетям, повысив прозрачность оказания услуги, сообщили в кабмине. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T16:41+0300
2024-11-16T16:44+0300
экономика
электросети
присоединение
правила
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало правила технического присоединения к электрическим сетям, повысив прозрачность оказания услуги, сообщили в кабмине. "Для повышения прозрачности предоставляемых услуг сетевые организации будут прикладывать к договору подробный расчёт размера платы за техприсоединение. Он отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта", - говорится в сообщении, при этом добавляется, что постановление правительства о правилах техприсоединения к сетям подписано и опубликовано. "Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии. Комфортные и прозрачные процедуры подключения к электрическим сетям являются приоритетами государства при реализации политики в сфере электроэнергетики, постановление полностью этим приоритетам соответствует", - прокомментировал решение кабмина вице-премьер РФ Александр Новак.
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электросети, присоединение, правила
Экономика, электросети, присоединение, правила
16:41 16.11.2024 (обновлено: 16:44 16.11.2024)
 
В России изменились правила присоединения к электросетям

Правительство России усовершенствовало правила техприсоединения к электросетям

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ усовершенствовало правила технического присоединения к электрическим сетям, повысив прозрачность оказания услуги, сообщили в кабмине.
"Для повышения прозрачности предоставляемых услуг сетевые организации будут прикладывать к договору подробный расчёт размера платы за техприсоединение. Он отразит стоимость каждого мероприятия, необходимого для присоединения, в соответствии со стандартизированными ставками субъекта", - говорится в сообщении, при этом добавляется, что постановление правительства о правилах техприсоединения к сетям подписано и опубликовано.
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"Принятые решения являются своевременными и учитывают интересы и ожидания потребителей электрической энергии. Комфортные и прозрачные процедуры подключения к электрическим сетям являются приоритетами государства при реализации политики в сфере электроэнергетики, постановление полностью этим приоритетам соответствует", - прокомментировал решение кабмина вице-премьер РФ Александр Новак.
 
Экономикаэлектросетиприсоединениеправила
 
 
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