https://1prime.ru/20241116/frantsiya-852865053.html

Филиппо рассказал о ярости Зеленского из-за разговора Путина и Шольца

Филиппо рассказал о ярости Зеленского из-за разговора Путина и Шольца - 16.11.2024, ПРАЙМ

Филиппо рассказал о ярости Зеленского из-за разговора Путина и Шольца

Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал свое явное недовольство телефонным разговором российского президента Владимира Путина и канцлера Германии... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T13:23+0300

2024-11-16T13:23+0300

2024-11-16T13:23+0300

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал свое явное недовольство телефонным разговором российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."А вчера вечером Зеленский взорвался от ярости из-за телефонного разговора Олафа Шольца с Владимиром Путиным, который он назвал "попыткой умиротворения"! Он (Зеленский - ред) отказывается от мира!" — рассказал политик.Кроме того, Филиппо упомянул, что Зеленский окончательно потерял контроль над собой после того, как лидером президентской гонки в США стал республиканец, экс-глава Белого дома Дональд Трамп. В этой связи Филиппо призвал Францию придерживаться своих национальных интересов, в том числе мира, а также прекратить предоставлять Украине военную помощь.Ранее в пятницу Путин и Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого канцлер призвал своего российского коллегу как можно скорее завершить украинский конфликт.

https://1prime.ru/20241115/zelenskiy-852834720.html

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