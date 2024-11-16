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В G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции"

В G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции" - 16.11.2024, ПРАЙМ

В G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции"

Лидеры государств-членов "Большой семерки" заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры". Об этом... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T15:35+0300

2024-11-16T15:35+0300

2024-11-16T15:35+0300

россия

g7

украина

санкции против рф

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Лидеры государств-членов "Большой семерки" заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры". Об этом сообщается в совместном заявления лидеров стран объединения."Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры", - говорится в заявлении. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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россия, g7, украина, санкции против рф