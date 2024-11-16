https://1prime.ru/20241116/g7--852866346.html
В G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции"
В G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции" - 16.11.2024, ПРАЙМ
В G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции"
Лидеры государств-членов "Большой семерки" заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры". Об этом... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:35+0300
2024-11-16T15:35+0300
2024-11-16T15:35+0300
россия
g7
украина
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Лидеры государств-членов "Большой семерки" заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры". Об этом сообщается в совместном заявления лидеров стран объединения."Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры", - говорится в заявлении. Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852865689.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, g7, украина, санкции против рф
РОССИЯ, G7, УКРАИНА, санкции против РФ
В G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции"
Лидеры G7 заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции"
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Лидеры государств-членов "Большой семерки" заявили о приверженности "нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие меры". Об этом сообщается в совместном заявления лидеров стран объединения.
"Страны G7 подтверждают свою приверженность нанесению серьезного ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры", - говорится в заявлении.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
В G7 подтвердили неизменность поддержки Киева