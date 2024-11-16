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Европа впервые выкатила газовый ультиматум на зиму сама себе

Европа впервые выкатила газовый ультиматум на зиму сама себе - 16.11.2024, ПРАЙМ

Европа впервые выкатила газовый ультиматум на зиму сама себе

Страны Евросоюза могут столкнуться в зимние месяцы с перебоями в поставках газа из-за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T04:04+0300

2024-11-16T04:04+0300

2024-11-16T04:04+0300

статья

потребление газа в европе

запасы газа в европе

совместные закупки газа в ес

диверсификация поставок газа в ес

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Страны Евросоюза могут столкнуться в зимние месяцы с перебоями в поставках газа из-за нестабильности мировых энергетических рынков и снижения импорта российского трубопроводного газа. Насколько это серьезно и что будет с ценами дальше, рассказали эксперты.На этой неделе цены на европейский природный газ подскочили до самого высокого уровня за год после того, как компания OMV предупредила о потенциальных рисках сокращения поставок из России на фоне ее судебных разбирательств с "Газпромом". Газ сразу превысил отметку в 500 долларов за тысячу кубов впервые за год и устойчиво там закрепился.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПредугадать, какой будет цена в ближайшие месяцы сложно. Дело в том, что, как пишет Financial Times, европейский газовый рынок теперь связан с нестабильными мировыми энергетическими рынками больше, чем когда-либо в результате его переориентации с российского трубопроводного газа на сжиженный природный газ (СПГ).Таким образом, никто не может исключать повторения энергокризиса образца 2021 года, когда цена газа в Европе поднялась почти в 3,5 раза. Тогда причиной стал повышенный спрос на газ в Азии, оттянувший основные поставки СПГ. Ситуация усугублялась скромными запасами в газохранилищах. В марте 2022 года, после начала СВО и новых антироссийских санкций спотовые цены на газ приблизились к рекордным 3900 долларам за тысячу кубов. Затем котировки стали постепенно снижаться, но в августе вновь пошли в рост.В 2023 году средняя биржевая стоимость газа в Европе составила порядка 460 долларов за тысячу кубометров. В октябре этого года показатель приблизился к этой цене вплотную, а затем продолжил расти.Пока без рекордов. Но только покаКонечно, о рекордах прошлых лет речи пока нет. "Определенная нервозность, скачки потребления и прочие неурядицы могут подтолкнуть цены к $600–650 за тысячу кубометров", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.Но многое зависит от того, какой будет зима. Предыдущие два зимы в Европе были довольно мягкими. Если же в регион вернутся среднестатистические холода, то спрос на газ может резко возрасти. На фоне чрезмерной зависимости от спотовых цен это немедленно подтолкнет вверх стоимость СПГ.Еще один фактор – заполненность подземных газохранилищ. На первый взгляд, с этой стороны Европе ничего не грозит, говорит замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. На 11 ноября ПХГ Европы заполнены на 93,04% (на 0,88 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет).Однако, если копнуть чуть глубже, возникает по-прежнему сохраняющаяся зависимость от российских трубопроводных поставок. Безусловно, в 2022-2023 и тем более в 2024 году их объёмы резко упали. Но, тем не менее, определённую часть спроса в Европе российский газ покрывает.Между тем, договор "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" о транзите российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря 2024-го. Что дальше – пока неясно. Как полагает Рокотянская, в каком-то новом юридическом виде поставки российского газа, вероятно, все-таки будут продлены. Но вот сама ситуация временной неопределенности также может толкать цены вверх.Проблемы возможны и в связи перебоями в производстве газа в Норвегии. Норвежские власти уверяют, что это никак не повлияет на ситуацию с поставками внутри Европы, но не стоит забывать, что речь идет о достаточных больших объемах - доля экспорта газа из Норвегии в Европу составляет около 30 процентов. При этом многие новые проекты, которые должны были подключиться в этом году для обеспечения Европы альтернативным СПГ, отложены.Так что региону снова придется бороться с Азией за дефицитные объемы. Главным образом, повышая закупочные цены. Гулиев напомнил, что европейские покупатели в отличие от Китая и других азиатских потребителей берут СПГ не на основе долгосрочных контрактов, а на спотовом рынке, что также добавляет рисков энергетической безопасности европейских стран.И наконец, ситуация на Ближнем Востоке. Ведь чуть ли не пятая часть мирового сжиженного природного газа проходит через этот регион. Эскалация конфликта тоже может сильно ударить по поставкам в Европу.Такое сочетание вероятностей, пожалуй, складывается впервые. И оно дает неслабую вероятность резкого подорожания газа для европейцев уже через пару-тройку месяцев. Темпы зависят от того, сколько элементов ценового пазла совпадут одновременно.Сама себе навредилиКак отмечает Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии, в последнее время наблюдается тренд по снижению потребления газа в Европе на фоне закрытия многих энергоемких предприятий.Это связано с удорожанием закупаемого СПГ и в целом с ростом стоимости энергии."С одной стороны, Европа испытывает кризис спроса на газ, с другой стороны, результатом стремления Евросоюза к диверсификации источников энергии и независимости от российских углеводородов стал подрыв основ энергетической безопасности и снижение темпов экономического роста", - объяснила экономист.Новые схемы поставки трубопроводного газа предусматривают большее количество участников в цепочке поставок с переходом права собственности, что приводит к его дополнительному удорожанию и отражается в стоимости для потребителей газа в Евросоюзе.На этом фоне сообщения о том, что Германия отказывается разрешить поставку российского СПГ на терминал Брунсбюттель на севере страны лишь добавляют масла в огонь. Если европейский рынок откажется еще и от этого источника, повторение ценовых рекордов 2021-2022 годов более чем вероятно.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

потребление газа в европе, запасы газа в европе, совместные закупки газа в ес, диверсификация поставок газа в ес