https://1prime.ru/20241116/gaz-852864880.html

Мнимая энергонезависимость. ФРГ заявила об отказе от российского газа

Мнимая энергонезависимость. ФРГ заявила об отказе от российского газа - 16.11.2024, ПРАЙМ

Мнимая энергонезависимость. ФРГ заявила об отказе от российского газа

Германия напрямую уже не покупает российский газ, заявив о намерении достичь энергетической независимости от Москвы. В то же время ФРГ закупает сжиженный... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T12:54+0300

2024-11-16T12:54+0300

2024-11-16T12:54+0300

энергетика

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Германия напрямую уже не покупает российский газ, заявив о намерении достичь энергетической независимости от Москвы. В то же время ФРГ закупает сжиженный природный газ у Франции, которая в свою очередь приобретает его у России, пишет турецкое издание Haber7.Германия начала строительство терминалов СПГ и поставки газа из альтернативных источников после прекращения трубопроводных поставок из России. Терминал в Брунсбюттеле помогает снизить зависимость Евросоюза от российского газа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕсли Соединенные Штаты и Великобритания уже запретили импорт российского СПГ, то ЕС пока не принял такого решения. Доля СПГ, закупаемого Евросоюзом у России, достигает 20%, и некоторые страны зависят от российского газа из-за долгосрочных контрактов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить российский газ американским за счет увеличения импорта СПГ из США.Сейчас немецкая энергетическая компания Sefe поставляет СПГ с российского завода "Ямал СПГ" на терминал во Франции. При этом сама Германия намерена строго придерживаться принципа отказа от прямого импорта российского газа, отмечает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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германия, россия, газ, франция, спг