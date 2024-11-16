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Мнимая энергонезависимость. ФРГ заявила об отказе от российского газа
Мнимая энергонезависимость. ФРГ заявила об отказе от российского газа - 16.11.2024, ПРАЙМ
Мнимая энергонезависимость. ФРГ заявила об отказе от российского газа
Германия напрямую уже не покупает российский газ, заявив о намерении достичь энергетической независимости от Москвы. В то же время ФРГ закупает сжиженный... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T12:54+0300
2024-11-16T12:54+0300
2024-11-16T12:54+0300
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Германия напрямую уже не покупает российский газ, заявив о намерении достичь энергетической независимости от Москвы. В то же время ФРГ закупает сжиженный природный газ у Франции, которая в свою очередь приобретает его у России, пишет турецкое издание Haber7.Германия начала строительство терминалов СПГ и поставки газа из альтернативных источников после прекращения трубопроводных поставок из России. Терминал в Брунсбюттеле помогает снизить зависимость Евросоюза от российского газа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕсли Соединенные Штаты и Великобритания уже запретили импорт российского СПГ, то ЕС пока не принял такого решения. Доля СПГ, закупаемого Евросоюзом у России, достигает 20%, и некоторые страны зависят от российского газа из-за долгосрочных контрактов.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить российский газ американским за счет увеличения импорта СПГ из США.Сейчас немецкая энергетическая компания Sefe поставляет СПГ с российского завода "Ямал СПГ" на терминал во Франции. При этом сама Германия намерена строго придерживаться принципа отказа от прямого импорта российского газа, отмечает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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германия, россия, газ, франция, спг
Энергетика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Газ, ФРАНЦИЯ, СПГ
Мнимая энергонезависимость. ФРГ заявила об отказе от российского газа
Haber7: Германия отказалась от прямого импорта газа из России
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ.
Германия напрямую уже не покупает российский газ, заявив о намерении достичь энергетической независимости от Москвы. В то же время ФРГ закупает сжиженный природный газ у Франции, которая в свою очередь приобретает его у России, пишет турецкое издание Haber7
.
Германия начала строительство терминалов СПГ и поставки газа из альтернативных источников после прекращения трубопроводных поставок из России. Терминал в Брунсбюттеле помогает снизить зависимость Евросоюза от российского газа.
Если Соединенные Штаты и Великобритания уже запретили импорт российского СПГ, то ЕС пока не принял такого решения. Доля СПГ, закупаемого Евросоюзом у России, достигает 20%, и некоторые страны зависят от российского газа из-за долгосрочных контрактов.
"Германия покупает у России". Хабека обвинили во лжи про российский газ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить российский газ американским за счет увеличения импорта СПГ из США.
Сейчас немецкая энергетическая компания Sefe поставляет СПГ с российского завода "Ямал СПГ" на терминал во Франции. При этом сама Германия намерена строго придерживаться принципа отказа от прямого импорта российского газа, отмечает издание.