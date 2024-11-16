https://1prime.ru/20241116/gaz-852868032.html

Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России

Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России - 16.11.2024, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T17:54+0300

2024-11-16T17:54+0300

2024-11-16T18:05+0300

экономика

ес

газ

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/38/841323898_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_60de1910492be9df3b1f9c40dd970193.jpg

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. "Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - написала фон дер Ляйен в сети X. Она также сообщила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза. Ранее австрийский регулятор E-Control сообщил, что энергетическая компания OMV с 6 утра субботы (8.00 мск) перестала получать газ от российского "Газпрома". По данным регулятора, прекращение поставок газа не повлияло на цены на газ в Австрии и снабжение клиентов. Также сообщается, что газ продолжает поступать в Австрию от других поставщиков. Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. В связи с создавшейся ситуацией канцлер Австрии в пятницу вечером обратился к нации, заявив, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, газохранилища страны заполнены более чем на 90% и значительных колебаний цен произойти не должно.

https://1prime.ru/20241114/gaz-852821971.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, газ, россия