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Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России - 16.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241116/gaz-852868032.html
Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России
Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России - 16.11.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T17:54+0300
2024-11-16T18:05+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. "Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - написала фон дер Ляйен в сети X. Она также сообщила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза. Ранее австрийский регулятор E-Control сообщил, что энергетическая компания OMV с 6 утра субботы (8.00 мск) перестала получать газ от российского "Газпрома". По данным регулятора, прекращение поставок газа не повлияло на цены на газ в Австрии и снабжение клиентов. Также сообщается, что газ продолжает поступать в Австрию от других поставщиков. Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. В связи с создавшейся ситуацией канцлер Австрии в пятницу вечером обратился к нации, заявив, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, газохранилища страны заполнены более чем на 90% и значительных колебаний цен произойти не должно.
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ес, газ, россия
Экономика, ЕС, Газ, РОССИЯ
17:54 16.11.2024 (обновлено: 18:05 16.11.2024)
 
Фон дер Ляйен заявила о готовности к отключениям поставок газа из России

Фон дер Ляйен: Евросоюз готов к отключениям поставок российского газа

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России.
"Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены", - написала фон дер Ляйен в сети X.
Она также сообщила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза.
Ранее австрийский регулятор E-Control сообщил, что энергетическая компания OMV с 6 утра субботы (8.00 мск) перестала получать газ от российского "Газпрома". По данным регулятора, прекращение поставок газа не повлияло на цены на газ в Австрии и снабжение клиентов. Также сообщается, что газ продолжает поступать в Австрию от других поставщиков.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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14 ноября, 15:44
Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок.
В связи с создавшейся ситуацией канцлер Австрии в пятницу вечером обратился к нации, заявив, что страна готовилась к прекращению поставок газа из России с начала специальной военной операции на Украине. По его словам, газохранилища страны заполнены более чем на 90% и значительных колебаний цен произойти не должно.
 
ЭкономикаЕСГазРОССИЯ
 
 
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