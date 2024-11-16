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Назван российский регион с самой дешевой красной икрой
Назван российский регион с самой дешевой красной икрой - 16.11.2024, ПРАЙМ
Назван российский регион с самой дешевой красной икрой
Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии - менее чем за четыре тысячи рублей, что вдвое ниже средней цены по России, следует из анализа РИА... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T07:29+0300
2024-11-16T07:29+0300
2024-11-16T07:29+0300
экономика
икра
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии - менее чем за четыре тысячи рублей, что вдвое ниже средней цены по России, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Накануне ЕМИСС сообщила, что средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч. Вдвое дешевле килограмм деликатеса в среднем стоит в Удмуртии - 3 969 рублей. При этом цена меньше пяти тысяч рублей в октябре была еще в Тыве (4,9 тысячи рублей). Министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявляла, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать рекордных "красных путин". Соответственно, в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать и снижения цен на красную икру в России, говорил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
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икра, продукты питания
Экономика, икра, продукты питания
Назван российский регион с самой дешевой красной икрой
Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Дешевле всего красную икру в России можно купить в Удмуртии - менее чем за четыре тысячи рублей, что вдвое ниже средней цены по России, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Накануне ЕМИСС сообщила, что средняя стоимость красной икры в России в октябре составила 8 104 рубля за килограмм, впервые превысив уровень в 8 тысяч.
Вдвое дешевле килограмм деликатеса в среднем стоит в Удмуртии - 3 969 рублей. При этом цена меньше пяти тысяч рублей в октябре была еще в Тыве (4,9 тысячи рублей).
“Все только начинается”. Сколько будет стоить красная икра к Новому году
Министр сельского хозяйства Оксана Лут в октябре заявляла, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, в том числе в связи с тем, что четные года традиционно являются "нерыбными" из-за слабой лососевой путины. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн.
В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет "экономические координаты" в этом секторе, так как в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать рекордных "красных путин". Соответственно, в ближайшие пять-семь лет не стоит ждать и снижения цен на красную икру в России, говорил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.