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РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране

РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране - 16.11.2024, ПРАЙМ

РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране

Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T21:14+0300

2024-11-16T21:14+0300

2024-11-16T21:14+0300

экономика

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Помимо железной дороги Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги из Парсабада в Бендер-Аббас с российским стандартом колеи", - приводит посольство Ирана его слова в Telegram-канале со встречи с президентом Масудом Пезешкианом. РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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