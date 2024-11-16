Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241116/investitsii-852869122.html
РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране
РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране - 16.11.2024, ПРАЙМ
РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране
Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T21:14+0300
2024-11-16T21:14+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_30d76043b742660cb04f80f8c94db93b.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Помимо железной дороги Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги из Парсабада в Бендер-Аббас с российским стандартом колеи", - приводит посольство Ирана его слова в Telegram-канале со встречи с президентом Масудом Пезешкианом. РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов. МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
https://1prime.ru/20241113/turizm-852799084.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/19/840981969_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_6f4d77c43654cb93be62918f8d44876b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
21:14 16.11.2024
 
РФ намерена инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране

Посол: РФ хочет инвестировать в строительство еще одной железной дороги в Иране

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона хочет инвестировать в строительство ещё одной железной дороги в Иране, которая соединит два города - на севере и юге страны, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Помимо железной дороги Решт-Астара, россияне хотят инвестировать в строительство железной дороги из Парсабада в Бендер-Аббас с российским стандартом колеи", - приводит посольство Ирана его слова в Telegram-канале со встречи с президентом Масудом Пезешкианом.
РФ и Иран в мае 2023 года подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость проекта составляет 1,6 миллиарда долларов.
Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Раскрыто, почему российские туристы будут чаще выбирать Иран в 2025 году
13 ноября, 17:22
МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала