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Kaspersky назвал топ-3 зарубежных региона по наибольшему спросу на продукты - 16.11.2024, ПРАЙМ
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Kaspersky назвал топ-3 зарубежных региона по наибольшему спросу на продукты
Kaspersky назвал топ-3 зарубежных региона по наибольшему спросу на продукты - 16.11.2024, ПРАЙМ
Kaspersky назвал топ-3 зарубежных региона по наибольшему спросу на продукты
Наибольшим спросом решения "Лаборатории Касперского" за рубежом пользуются в регионе META (Ближний Восток, Турция и Африка), Латинской Америке, где лидирует... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T07:31+0300
2024-11-16T07:31+0300
экономика
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Наибольшим спросом решения "Лаборатории Касперского" за рубежом пользуются в регионе META (Ближний Восток, Турция и Африка), Латинской Америке, где лидирует Бразилия, и в Азии, рассказала РИА Новости вице-президент по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Среди зарубежных лидеров у нас регион, объединяющий Ближний Восток, Турцию и Африку. Дальше идет Латинская Америка, где лидирует Бразилия. Эти регионы очень активно развиваются. И затем - Азиатско-Тихоокеанский", - сказала Кулашова, комментируя топ-3 регионов по спросу на решения. По ее словам, в последнем регионе есть страны, где интерес к решениям ниже, к примеру, Япония и Австралия. Однако в целом бизнес в Азии развивается динамично. Россия остается на первом месте среди лидеров по спросу на решения компании. "Домашний рынок всегда будет на первом месте. Аналогично и у наших американских конкурентов, понятно, что американский рынок у них будет лидером", - отметила Кулашова.
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kaspersky, it
Экономика, kaspersky, IT
07:31 16.11.2024
 
Kaspersky назвал топ-3 зарубежных региона по наибольшему спросу на продукты

Kaspersky раскрыл топ-3 зарубежных региона по наибольшему спросу на свои решения

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Наибольшим спросом решения "Лаборатории Касперского" за рубежом пользуются в регионе META (Ближний Восток, Турция и Африка), Латинской Америке, где лидирует Бразилия, и в Азии, рассказала РИА Новости вице-президент по развитию бизнеса "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова.
"Среди зарубежных лидеров у нас регион, объединяющий Ближний Восток, Турцию и Африку. Дальше идет Латинская Америка, где лидирует Бразилия. Эти регионы очень активно развиваются. И затем - Азиатско-Тихоокеанский", - сказала Кулашова, комментируя топ-3 регионов по спросу на решения.
По ее словам, в последнем регионе есть страны, где интерес к решениям ниже, к примеру, Япония и Австралия. Однако в целом бизнес в Азии развивается динамично.
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20 августа, 15:22
Россия остается на первом месте среди лидеров по спросу на решения компании. "Домашний рынок всегда будет на первом месте. Аналогично и у наших американских конкурентов, понятно, что американский рынок у них будет лидером", - отметила Кулашова.
 
ЭкономикаkasperskyIT
 
 
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