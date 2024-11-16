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Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан

Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан - 16.11.2024, ПРАЙМ

Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан

Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций ,... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T06:46+0300

2024-11-16T06:46+0300

2024-11-16T06:46+0300

экономика

fitch

казахстан

санкции против рф

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АСТАНА, 16 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций , сообщает в субботу пресс-служба министерства экономики республики. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB" (достаточный уровень кредитоспособности - ред.), прогноз "Стабильный". Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны... Также агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства республики. Сообщается, что валютные активы национального фонда Казахстана и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото. В казахстанском минэкономики добавили, что аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли. Fitch Ratings - рейтинговое агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody's и Standard & Poor's . Имеет две штаб-квартиры - в Нью-Йорке и Лондоне, а также более 50 представительств.

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fitch, казахстан, санкции против рф