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Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан - 16.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241116/kazakhstan-852860880.html
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан - 16.11.2024, ПРАЙМ
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций ,... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T06:46+0300
2024-11-16T06:46+0300
экономика
fitch
казахстан
санкции против рф
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АСТАНА, 16 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций , сообщает в субботу пресс-служба министерства экономики республики. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB" (достаточный уровень кредитоспособности - ред.), прогноз "Стабильный". Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны... Также агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства республики. Сообщается, что валютные активы национального фонда Казахстана и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото. В казахстанском минэкономики добавили, что аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли. Fitch Ratings - рейтинговое агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody's и Standard &amp; Poor's . Имеет две штаб-квартиры - в Нью-Йорке и Лондоне, а также более 50 представительств.
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fitch, казахстан, санкции против рф
Экономика, Fitch, КАЗАХСТАН, санкции против РФ
06:46 16.11.2024
 
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан

Fitch отметило относительно низкие риски наложения вторичных санкций на Казахстан

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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АСТАНА, 16 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций , сообщает в субботу пресс-служба министерства экономики республики.
"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB" (достаточный уровень кредитоспособности - ред.), прогноз "Стабильный". Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны... Также агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства республики.
Сообщается, что валютные активы национального фонда Казахстана и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото. В казахстанском минэкономики добавили, что аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.
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Fitch Ratings - рейтинговое агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody's и Standard & Poor's . Имеет две штаб-квартиры - в Нью-Йорке и Лондоне, а также более 50 представительств.
 
ЭкономикаFitchКАЗАХСТАНсанкции против РФ
 
 
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