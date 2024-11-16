https://1prime.ru/20241116/kazakhstan-852860880.html
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан - 16.11.2024, ПРАЙМ
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций ,... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T06:46+0300
2024-11-16T06:46+0300
2024-11-16T06:46+0300
экономика
fitch
казахстан
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83907/24/839072412_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_de7d72947a216cc15c30adff439b26dc.jpg
АСТАНА, 16 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций , сообщает в субботу пресс-служба министерства экономики республики. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB" (достаточный уровень кредитоспособности - ред.), прогноз "Стабильный". Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны... Также агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства республики. Сообщается, что валютные активы национального фонда Казахстана и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото. В казахстанском минэкономики добавили, что аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли. Fitch Ratings - рейтинговое агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody's и Standard & Poor's . Имеет две штаб-квартиры - в Нью-Йорке и Лондоне, а также более 50 представительств.
https://1prime.ru/20241115/serbiya-852847385.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83907/24/839072412_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_c9a6697d70d395a910e6fb1b2589f0d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fitch, казахстан, санкции против рф
Экономика, Fitch, КАЗАХСТАН, санкции против РФ
Fitch оценило риски наложения вторичных санкций на Казахстан
Fitch отметило относительно низкие риски наложения вторичных санкций на Казахстан
АСТАНА, 16 ноя - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана и относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций , сообщает в субботу пресс-служба министерства экономики республики.
"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB" (достаточный уровень кредитоспособности - ред.), прогноз "Стабильный". Среди фундаментальных факторов, поддерживающих рейтинг Казахстана, остаются сильные внешние буферы, которые значительно превышают средний показатель среди стран с аналогичным рейтингом и обеспечивает финансовую гибкость страны... Также агентством отмечаются относительно низкие риски наложения широкомасштабных вторичных санкций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства республики.
Сообщается, что валютные активы национального фонда Казахстана и официальные золотовалютные резервы достигли эквивалента 38% ВВП, чему способствовала доходность инвестиций на уровне 8,4% и рост цен на золото. В казахстанском минэкономики добавили, что аналитиками отмечены предпринимаемые шаги по развитию таких секторов, как транспорт и возобновляемая энергия, что способствует постепенному уменьшению зависимости от нефтяной отрасли.
"Не по-братски". В Сербии объяснили отказ вводить санкции против России
Fitch Ratings - рейтинговое агентство, входящее в "большую тройку" наравне с Moody's и Standard & Poor's . Имеет две штаб-квартиры - в Нью-Йорке и Лондоне, а также более 50 представительств.