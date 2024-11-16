https://1prime.ru/20241116/kusturitsa-852861822.html

В Сербии захотели снять фильм про Путина

В Сербии захотели снять фильм про Путина - 16.11.2024, ПРАЙМ

В Сербии захотели снять фильм про Путина

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина. | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T08:12+0300

2024-11-16T08:12+0300

2024-11-16T08:21+0300

культура

владимир путин

сербия

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина. "Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче", - сказал Кустурица в интервью РИА Новости. Он уточнил, что на данный момент таких предложений ему не поступало.В Кремле в апреле прошла встреча Путина и Кустурицы. Режиссер на ней рассказал о своих дальнейших творческих планах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20241113/putin-852787038.html

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культура, владимир путин, сербия