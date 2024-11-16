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В Сербии захотели снять фильм про Путина - 16.11.2024, ПРАЙМ
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В Сербии захотели снять фильм про Путина
В Сербии захотели снять фильм про Путина - 16.11.2024, ПРАЙМ
В Сербии захотели снять фильм про Путина
Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:12+0300
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культура
владимир путин
сербия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина. "Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче", - сказал Кустурица в интервью РИА Новости. Он уточнил, что на данный момент таких предложений ему не поступало.В Кремле в апреле прошла встреча Путина и Кустурицы. Режиссер на ней рассказал о своих дальнейших творческих планах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20241113/putin-852787038.html
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культура, владимир путин, сербия
культура, Владимир Путин, СЕРБИЯ
08:12 16.11.2024 (обновлено: 08:21 16.11.2024)
 
В Сербии захотели снять фильм про Путина

Сербский режиссер Кустурица сообщил, что готов снять фильм про Путина

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина.
"Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче", - сказал Кустурица в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что на данный момент таких предложений ему не поступало.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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13 ноября, 11:57
В Кремле в апреле прошла встреча Путина и Кустурицы. Режиссер на ней рассказал о своих дальнейших творческих планах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
культураВладимир ПутинСЕРБИЯ
 
 
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