https://1prime.ru/20241116/kusturitsa-852861822.html
В Сербии захотели снять фильм про Путина
В Сербии захотели снять фильм про Путина - 16.11.2024, ПРАЙМ
В Сербии захотели снять фильм про Путина
Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина. | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:12+0300
2024-11-16T08:12+0300
2024-11-16T08:21+0300
культура
владимир путин
сербия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина. "Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче", - сказал Кустурица в интервью РИА Новости. Он уточнил, что на данный момент таких предложений ему не поступало.В Кремле в апреле прошла встреча Путина и Кустурицы. Режиссер на ней рассказал о своих дальнейших творческих планах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/20241113/putin-852787038.html
сербия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_d83eb25b08de9847e40c57df68743bed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, владимир путин, сербия
культура, Владимир Путин, СЕРБИЯ
В Сербии захотели снять фильм про Путина
Сербский режиссер Кустурица сообщил, что готов снять фильм про Путина
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил, что готов снять фильм про российского президенте Владимира Путина.
"Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче", - сказал Кустурица в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что на данный момент таких предложений ему не поступало.
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина
В Кремле в апреле прошла встреча Путина и Кустурицы. Режиссер на ней рассказал о своих дальнейших творческих планах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.