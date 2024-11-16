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В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным - 16.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным
Французский президент Эмманюэль Макрон не запрашивал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:44+0300
2024-11-16T08:44+0300
2024-11-16T08:44+0300
россия
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Французский президент Эмманюэль Макрон не запрашивал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Макрон - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запрашивал ли лидер Франции телефонный разговор с российским лидером. Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы. Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.
https://1prime.ru/20241115/peregovory-852857430.html
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россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным
Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Французский президент Эмманюэль Макрон не запрашивал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Макрон - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запрашивал ли лидер Франции телефонный разговор с российским лидером.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы. Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.
"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца