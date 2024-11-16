Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241116/makron-852862539.html
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным - 16.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным
Французский президент Эмманюэль Макрон не запрашивал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T08:44+0300
2024-11-16T08:44+0300
россия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/83681/11/836811115_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_072704afd3d94e03dbba24e80f047ecf.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Французский президент Эмманюэль Макрон не запрашивал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Макрон - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запрашивал ли лидер Франции телефонный разговор с российским лидером. Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы. Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.
https://1prime.ru/20241115/peregovory-852857430.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83681/11/836811115_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_c44bd6d91bad10b401dff70528b923ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
08:44 16.11.2024
 
В Кремле рассказали, запрашивал ли Макрон телефонный разговор с Путиным

Песков: Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРабочий визит президента РФ В. Путина во Францию
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Французский президент Эмманюэль Макрон не запрашивал телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Макрон - нет", - сказал он, отвечая на вопрос, запрашивал ли лидер Франции телефонный разговор с российским лидером.
Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и Путин провели телефонный разговор, который стал первым почти за два года. Ни один из лидеров не стал давать комментарии по поводу проведенной беседы. Отмечалось, что канцлер "потребовал от Путина закончить войну и вывести войска". По его словам, он призвал российского президента к запуску процесса мирных переговоров с Украиной.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2024
"Факт позитивный". Песков прокомментировал беседу Путина и Шольца
Вчера, 19:51
 
РОССИЯФРАНЦИЯВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала