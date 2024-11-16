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Маск пообещал "уничтожить" тех, кто обвиняет его в якобы контактах с РФ
Маск пообещал "уничтожить" тех, кто обвиняет его в якобы контактах с РФ - 16.11.2024, ПРАЙМ
Маск пообещал "уничтожить" тех, кто обвиняет его в якобы контактах с РФ
Бизнесмен из США Илон Маск пообещал найти и "уничтожить" всех, кто обвиняет его в якобы контактах с Россией. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T14:23+0300
2024-11-16T14:23+0300
2024-11-16T14:23+0300
россия
сша
илон маск
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Бизнесмен из США Илон Маск пообещал найти и "уничтожить" всех, кто обвиняет его в якобы контактах с Россией. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в социальной сети X."Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (Шахин и Рид) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?" - сообщил Маск.Как ранее писало агентство Reuters, ссылаясь на письмо американских законодателей, член Комитета по международным отношениям Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид призвал американские ведомства провести расследования в отношении Илона Маска, которого подозревают в связях с российским руководством.
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россия, сша, илон маск
Маск пообещал "уничтожить" тех, кто обвиняет его в якобы контактах с РФ
Маск пообещал "уничтожить" тех, кто обвиняет его в якобы контактах с Россией
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Бизнесмен из США Илон Маск пообещал найти и "уничтожить" всех, кто обвиняет его в якобы контактах с Россией. Об этом предприниматель написал в своем аккаунте в социальной сети X.
"Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожу их... Они (Шахин и Рид) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?" - сообщил Маск.
Как ранее писало агентство Reuters, ссылаясь на письмо американских законодателей, член Комитета по международным отношениям Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид призвал американские ведомства провести расследования в отношении Илона Маска, которого подозревают в связях с российским руководством.
Названа новая должность Маска в администрации Трампа