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На Украине обвинили Маска в провале в Курской области

На Украине обвинили Маска в провале в Курской области - 16.11.2024, ПРАЙМ

На Украине обвинили Маска в провале в Курской области

Вооруженные силы Украины раскритиковали американского предпринимателя Илона Маска в своем провале в Курской области, рассказал украинский полковник в отставке... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T15:58+0300

2024-11-16T15:58+0300

2024-11-16T15:59+0300

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илон маск

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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины раскритиковали американского предпринимателя Илона Маска в своем провале в Курской области, рассказал украинский полковник в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.Отмечается, что обвинения украинцев связаны с тем, что в Курской области не работала спутниковая связь Starlink компании SpaceX, которая принадлежит Маску. По словам Старикова, бизнесмен просто не включает свою сеть в Курской области. Он также высказал мнение о том, что ВСУ не смогут удержать захваченные позиции в курском приграничье не только из-за проблем со связью, но и из-за отсутствия фортификационных сооружений.Starlink представляет собой систему искусственных спутников, разворачиваемую компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.

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россия, украина, сша, илон маск