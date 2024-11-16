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На Украине обвинили Маска в провале в Курской области
На Украине обвинили Маска в провале в Курской области - 16.11.2024, ПРАЙМ
На Украине обвинили Маска в провале в Курской области
Вооруженные силы Украины раскритиковали американского предпринимателя Илона Маска в своем провале в Курской области, рассказал украинский полковник в отставке... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T15:58+0300
2024-11-16T15:58+0300
2024-11-16T15:59+0300
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины раскритиковали американского предпринимателя Илона Маска в своем провале в Курской области, рассказал украинский полковник в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.Отмечается, что обвинения украинцев связаны с тем, что в Курской области не работала спутниковая связь Starlink компании SpaceX, которая принадлежит Маску. По словам Старикова, бизнесмен просто не включает свою сеть в Курской области. Он также высказал мнение о том, что ВСУ не смогут удержать захваченные позиции в курском приграничье не только из-за проблем со связью, но и из-за отсутствия фортификационных сооружений.Starlink представляет собой систему искусственных спутников, разворачиваемую компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.
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РОССИЯ, УКРАИНА, США, Илон Маск
На Украине обвинили Маска в провале в Курской области
Стариков: ВСУ терпят крах в Курской области из-за отказа Маска включать Starlink
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины раскритиковали американского предпринимателя Илона Маска в своем провале в Курской области, рассказал украинский полковник в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.
Отмечается, что обвинения украинцев связаны с тем, что в Курской области не работала спутниковая связь Starlink компании SpaceX, которая принадлежит Маску.
По словам Старикова, бизнесмен просто не включает свою сеть в Курской области. Он также высказал мнение о том, что ВСУ не смогут удержать захваченные позиции в курском приграничье не только из-за проблем со связью, но и из-за отсутствия фортификационных сооружений.
Starlink представляет собой систему искусственных спутников, разворачиваемую компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным.
Маск пообещал "уничтожить" тех, кто обвиняет его в якобы контактах с РФ