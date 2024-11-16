https://1prime.ru/20241116/mosbirzha-852867121.html

Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций

Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций - 16.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций

Московская биржа предложила пересмотреть принцип составления реестра представителей владельцев облигаций (ПВО), заявил директор по развитию первичного рынка... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T16:36+0300

2024-11-16T16:36+0300

2024-11-16T16:37+0300

экономика

мосбиржа

владельцы

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа предложила пересмотреть принцип составления реестра представителей владельцев облигаций (ПВО), заявил директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. "Институту ПВО уже десять лет - и можно уже подводить какие-то итоги. Что мы имеем? В реестре Банка России 93 организации значатся, которые входят в этот реестр представителей владельцев облигаций. При этом все мы знаем, что таких настоящих ПВО, которые фигурируют в наибольшем, практически во всех выпусках облигаций, их можно пересчитать по пальцам одной руки", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации владельцев облигаций. "Мы исходим из того, что, наверное, сейчас настало время для того, чтобы пересмотреть сам принцип составления этого реестра ПВО. Настало время перейти от количества к качеству, с нашей точки зрения", - продолжил Таскин. По его словам, торговая площадка предлагает ввести требования для того, чтобы отсекать те организации, которые не обладают необходимой экспертизой, опытом для того, чтобы в этом сегменте работать. "Потому что сейчас, согласно регулированию, представителем ПВО может стать организация, которая ведет лицензионную деятельность, профучастник, а также иное любое юридическое лицо, которое просто существует более трех лет", - сказал он. "Собственно говоря, из этих 93 организаций, если посмотреть, что-то мне подсказывает, что основная масса это просто юрлица, которые существуют более трех лет", - добавил Таскин. "Если мы этот реестр ПВО приведем в то состояние, когда там будет гораздо меньше игроков, но они будут обладать необходимым опытом и экспертизой, то что-то мне подсказывает, что и эмитенты будут готовы платить за их услуги, которых, возможно, даже будет больше, а самое главное инвесторы будут занимать проактивный подход", - заявил он.

https://1prime.ru/20241114/mosbirzha-852821728.html

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мосбиржа, владельцы