Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций - 16.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241116/mosbirzha-852867121.html
Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций
Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций - 16.11.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций
Московская биржа предложила пересмотреть принцип составления реестра представителей владельцев облигаций (ПВО), заявил директор по развитию первичного рынка... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T16:36+0300
2024-11-16T16:37+0300
экономика
мосбиржа
владельцы
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа предложила пересмотреть принцип составления реестра представителей владельцев облигаций (ПВО), заявил директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. "Институту ПВО уже десять лет - и можно уже подводить какие-то итоги. Что мы имеем? В реестре Банка России 93 организации значатся, которые входят в этот реестр представителей владельцев облигаций. При этом все мы знаем, что таких настоящих ПВО, которые фигурируют в наибольшем, практически во всех выпусках облигаций, их можно пересчитать по пальцам одной руки", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации владельцев облигаций. "Мы исходим из того, что, наверное, сейчас настало время для того, чтобы пересмотреть сам принцип составления этого реестра ПВО. Настало время перейти от количества к качеству, с нашей точки зрения", - продолжил Таскин. По его словам, торговая площадка предлагает ввести требования для того, чтобы отсекать те организации, которые не обладают необходимой экспертизой, опытом для того, чтобы в этом сегменте работать. "Потому что сейчас, согласно регулированию, представителем ПВО может стать организация, которая ведет лицензионную деятельность, профучастник, а также иное любое юридическое лицо, которое просто существует более трех лет", - сказал он. "Собственно говоря, из этих 93 организаций, если посмотреть, что-то мне подсказывает, что основная масса это просто юрлица, которые существуют более трех лет", - добавил Таскин. "Если мы этот реестр ПВО приведем в то состояние, когда там будет гораздо меньше игроков, но они будут обладать необходимым опытом и экспертизой, то что-то мне подсказывает, что и эмитенты будут готовы платить за их услуги, которых, возможно, даже будет больше, а самое главное инвесторы будут занимать проактивный подход", - заявил он.
https://1prime.ru/20241114/mosbirzha-852821728.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_dea5fde1113b54c8a865c0a0183a21a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, владельцы
Экономика, Мосбиржа, Владельцы
16:36 16.11.2024 (обновлено: 16:37 16.11.2024)
 
Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций

Мосбиржа предложила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа предложила пересмотреть принцип составления реестра представителей владельцев облигаций (ПВО), заявил директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин.
"Институту ПВО уже десять лет - и можно уже подводить какие-то итоги. Что мы имеем? В реестре Банка России 93 организации значатся, которые входят в этот реестр представителей владельцев облигаций. При этом все мы знаем, что таких настоящих ПВО, которые фигурируют в наибольшем, практически во всех выпусках облигаций, их можно пересчитать по пальцам одной руки", - сказал он, выступая на конференции Ассоциации владельцев облигаций.
"Мы исходим из того, что, наверное, сейчас настало время для того, чтобы пересмотреть сам принцип составления этого реестра ПВО. Настало время перейти от количества к качеству, с нашей точки зрения", - продолжил Таскин.
По его словам, торговая площадка предлагает ввести требования для того, чтобы отсекать те организации, которые не обладают необходимой экспертизой, опытом для того, чтобы в этом сегменте работать. "Потому что сейчас, согласно регулированию, представителем ПВО может стать организация, которая ведет лицензионную деятельность, профучастник, а также иное любое юридическое лицо, которое просто существует более трех лет", - сказал он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
Мосбиржа позволит эмитентам выбрать торговый код для своих акций
14 ноября, 15:37
"Собственно говоря, из этих 93 организаций, если посмотреть, что-то мне подсказывает, что основная масса это просто юрлица, которые существуют более трех лет", - добавил Таскин.
"Если мы этот реестр ПВО приведем в то состояние, когда там будет гораздо меньше игроков, но они будут обладать необходимым опытом и экспертизой, то что-то мне подсказывает, что и эмитенты будут готовы платить за их услуги, которых, возможно, даже будет больше, а самое главное инвесторы будут занимать проактивный подход", - заявил он.
 
ЭкономикаМосбиржаВладельцы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала