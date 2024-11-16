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Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах - 16.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах
Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах - 16.11.2024, ПРАЙМ
Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах
Телефонные мошенники вовсю отрабатывают на доверчивых россиянах новую схему, предусматривающую многоступенчатый обман. При этом их цели остаются прежними -... | 16.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-16T02:02+0300
2024-11-16T02:02+0300
мошенничество
мошенничество
мошеннические схемы
борьба с мошенниками
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники вовсю отрабатывают на доверчивых россиянах новую схему, предусматривающую многоступенчатый обман. При этом их цели остаются прежними - похитить денежные средства или объекты недвижимости россиян. Об этом агентству “Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Аферисты звонят гражданам под видом сотрудника “Почты России”, который сообщает, что потенциальной жертве пришло заказное письмо, за которым необходимо прийти в почтовое отделение.Но можно значительно упростить процесс получения корреспонденции - "сотрудник" почты предлагает прислать уведомление на почтовый или электронный адрес жертвы. Правда, для оформления заявки необходимо будет назвать проверочный код. "Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию", - объясняет эксперт.Спустя какое-то время потенциальной жертве поступает еще один звонок. На этот раз мошенники представляются сотрудниками МВД или ФСБ.Лжеправоохранители убеждают человека, что совсем недавно он разговаривал с мошенниками, представившимися сотрудниками "Почты России". В результате - его учетная запись на Госуслугах якобы оказалась под угрозой взлома или уже взломана.Чтобы защитить данные, заботливые "следователи" требуют код доступа из направленного ими же СМС-сообщения.Введя такой код, человек становится жертвой дальнейшего обмана, который может заключаться в потере аккаунта на Госуслугах, взятии микрозаймов или дальнейшей раскрутке кредитной схемы.По этой причине вести разговоры с неизвестными кем бы они не представились вам, категорически не рекомендуется, заключил Соловьев.
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мошенничество, мошеннические схемы, борьба с мошенниками, эксклюзив
Мошенничество, мошенничество, мошеннические схемы, борьба с мошенниками, Эксклюзив
02:02 16.11.2024
 
Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах

Юрист Соловьев: телефонные мошенники обкрадывают россиян под видом обычной почты

© fotolia.com / granata68Взятка
Взятка - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
© fotolia.com / granata68
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники вовсю отрабатывают на доверчивых россиянах новую схему, предусматривающую многоступенчатый обман. При этом их цели остаются прежними - похитить денежные средства или объекты недвижимости россиян. Об этом агентству “Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Аферисты звонят гражданам под видом сотрудника “Почты России”, который сообщает, что потенциальной жертве пришло заказное письмо, за которым необходимо прийти в почтовое отделение.
Но можно значительно упростить процесс получения корреспонденции - "сотрудник" почты предлагает прислать уведомление на почтовый или электронный адрес жертвы. Правда, для оформления заявки необходимо будет назвать проверочный код. "Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию", - объясняет эксперт.
Спустя какое-то время потенциальной жертве поступает еще один звонок. На этот раз мошенники представляются сотрудниками МВД или ФСБ.
Лжеправоохранители убеждают человека, что совсем недавно он разговаривал с мошенниками, представившимися сотрудниками "Почты России". В результате - его учетная запись на Госуслугах якобы оказалась под угрозой взлома или уже взломана.
Кибербезопасность, компьютер
МВД предупредило о мошенниках с фейкового сайта "Спецфонд ВПК"
25 октября, 13:29
Чтобы защитить данные, заботливые "следователи" требуют код доступа из направленного ими же СМС-сообщения.
Введя такой код, человек становится жертвой дальнейшего обмана, который может заключаться в потере аккаунта на Госуслугах, взятии микрозаймов или дальнейшей раскрутке кредитной схемы.
По этой причине вести разговоры с неизвестными кем бы они не представились вам, категорически не рекомендуется, заключил Соловьев.
 
Мошенничествомошенничествомошеннические схемыборьба с мошенникамиЭксклюзив
 
 
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