https://1prime.ru/20241116/moshenniki-852852123.html

Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах

Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах - 16.11.2024, ПРАЙМ

Через почту. Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов на Госуслугах

Телефонные мошенники вовсю отрабатывают на доверчивых россиянах новую схему, предусматривающую многоступенчатый обман. При этом их цели остаются прежними -... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T02:02+0300

2024-11-16T02:02+0300

2024-11-16T02:02+0300

мошенничество

мошенничество

мошеннические схемы

борьба с мошенниками

эксклюзив

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники вовсю отрабатывают на доверчивых россиянах новую схему, предусматривающую многоступенчатый обман. При этом их цели остаются прежними - похитить денежные средства или объекты недвижимости россиян. Об этом агентству “Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.Аферисты звонят гражданам под видом сотрудника “Почты России”, который сообщает, что потенциальной жертве пришло заказное письмо, за которым необходимо прийти в почтовое отделение.Но можно значительно упростить процесс получения корреспонденции - "сотрудник" почты предлагает прислать уведомление на почтовый или электронный адрес жертвы. Правда, для оформления заявки необходимо будет назвать проверочный код. "Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию", - объясняет эксперт.Спустя какое-то время потенциальной жертве поступает еще один звонок. На этот раз мошенники представляются сотрудниками МВД или ФСБ.Лжеправоохранители убеждают человека, что совсем недавно он разговаривал с мошенниками, представившимися сотрудниками "Почты России". В результате - его учетная запись на Госуслугах якобы оказалась под угрозой взлома или уже взломана.Чтобы защитить данные, заботливые "следователи" требуют код доступа из направленного ими же СМС-сообщения.Введя такой код, человек становится жертвой дальнейшего обмана, который может заключаться в потере аккаунта на Госуслугах, взятии микрозаймов или дальнейшей раскрутке кредитной схемы.По этой причине вести разговоры с неизвестными кем бы они не представились вам, категорически не рекомендуется, заключил Соловьев.

https://1prime.ru/20241025/moshenniki-852419597.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мошенничество, мошеннические схемы, борьба с мошенниками, эксклюзив