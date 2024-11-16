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Россиянам рассказали, как мошенники могут оставить их без жилья

Россиянам рассказали, как мошенники могут оставить их без жилья - 16.11.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как мошенники могут оставить их без жилья

Для того, чтобы ввести своих жертв в заблуждение и лишить их недвижимости, злоумышленники часто прибегают к подмене документов. Об этом агентству РИА... | 16.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-16T08:38+0300

2024-11-16T08:38+0300

2024-11-16T08:48+0300

мошенничество

россия

недвижимость

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Для того, чтобы ввести своих жертв в заблуждение и лишить их недвижимости, злоумышленники часто прибегают к подмене документов. Об этом агентству РИА Недвижимость сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП)."В основе мошеннических схем с недвижимостью чаще всего лежит простая письменная форма договора, которая не удостоверяется нотариально и подписывается в отделении банка или МФЦ. При такой форме вся ответственность за правовые последствия сделки ложится на ее стороны: никто не отвечает за законность и правомочность сделки", - объяснил собеседник агентства. По его словам, мошенники могут ввести в заблуждение человека, надавить на него или подменить бумаги, а откатить назад и оспорить сделку будет затруднительно. "Так, например, человеку, который и не думал ничего продавать, звонят якобы полицейские. Говорят, что некие аферисты хотят похитить его жилплощадь. Его просят разыграть сделку, чтобы выйти на мошенников и арестовать их. Человек подписывает документы купли-продажи вроде как "не всерьез", а в итоге теряет квартиру", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что мошеннические сделки зачастую проходят "на бегу" и могут занять как один-два дня, так и всего несколько часов с момента, когда люди соглашаются на сделку, до регистрации перехода права собственности. Еще собственника жилья могут убедить в том, что он подписывает один документ, хотя на деле речь идет о другой сделке. Например, это может быть договор дарения вместо купли-продажи жилья или завещания. Так, основная проблема договоров дарения - это то, что право собственности переходит сразу: после регистрации документа даритель лишается всех прав на имущество. "В обязанности сотрудников банка или МФЦ не входит проверять юридическую чистоту сделки и убеждаться, что стороны не находятся под давлением, а условия не являются кабальными", - предупредили в пресс-службе ФНП. Поэтому необходимо пристально изучать документы и быть внимательными, ведь только что прочитанный договор или отдельные его листы могут подменить, если упустить бумаги из поля зрения. Предупредить аферы позволяет нотариальная форма сделки, дал совет собеседник агентства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость